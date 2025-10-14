Topo

Como é a casa que Gisele Bündchen quer vender por R$ 93 milhões em NY

Gisele colocou à venda o primeiro imóvel que comprou em Nova York - Reprodução/Instagram
Gisele colocou à venda o primeiro imóvel que comprou em Nova York Imagem: Reprodução/Instagram
14/10/2025

Gisele Bündchen colocou à venda por US$ 17 milhões (R$ 93 milhões) o primeiro imóvel que comprou após a fama, segundo o jornal New York Post.

494 m² e sete banheiros

Gisele comprou o imóvel em 2005 por US$ 5,8 milhões. A casa foi construída em 1851 no modelo "townhouse" — é uma de seis construções geminadas, que dividem as paredes externas.

A casa tem 494m² construídos. São quatro suítes e sete banheiros distribuídos em quatro andares. O imóvel também tem elevador privativo e estrutura para smart home.

A modelo chegou a colocar o imóvel para venda no ano passado, mas desistiu. A casa ficou no mercado por seis meses.

Confira as fotos:

Fachada da casa que Gisele Bündchen colocou à venda - Reprodução - Reprodução
Fachada da casa que Gisele Bündchen colocou à venda
Imagem: Reprodução
Sala de estar da casa que Gisele Bündchen colocou à venda - Reprodução - Reprodução
Sala de estar da casa que Gisele Bündchen colocou à venda
Imagem: Reprodução
Sala de jantar da casa que Gisele Bündchen colocou à venda - Reprodução - Reprodução
Sala de jantar da casa que Gisele Bündchen colocou à venda
Imagem: Reprodução
Sala de estar da casa que Gisele Bündchen colocou à venda - Reprodução - Reprodução
Sala de estar da casa que Gisele Bündchen colocou à venda
Imagem: Reprodução
Área externa da casa que Gisele Bündchen colocou à venda - Reprodução - Reprodução
Área externa da casa que Gisele Bündchen colocou à venda
Imagem: Reprodução
Quarto da casa que Gisele Bündchen colocou à venda - Reprodução - Reprodução
Quarto da casa que Gisele Bündchen colocou à venda
Imagem: Reprodução
Banheiro da casa que Gisele Bündchen colocou à venda - Reprodução - Reprodução
Banheiro da casa que Gisele Bündchen colocou à venda
Imagem: Reprodução
Banheira da casa que Gisele Bündchen colocou à venda - Reprodução - Reprodução
Banheira da casa que Gisele Bündchen colocou à venda
Imagem: Reprodução

