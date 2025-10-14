Ator de série de comédia dos anos 90 é preso perto da fronteira dos EUA

O ator Darius McCrary, 49, conhecido pelo papel de Eddie Winslow na sitcom "Family Matters", dos anos 1990, foi preso no domingo (5) em San Diego, perto da fronteira dos EUA com o México, segundo TMZ e revista People.

O que aconteceu

McCrary foi detido por volta das 19h pela polícia da fronteira, após um mandado de prisão emitido por outro estado norte-americano. A Justiça de San Diego (Califórnia) classificou a ação como uma "prisão de fugitivo", e ele deve se explicar em audiência agendada para 15 de outubro.

Um porta-voz de McCrary afirmou que o ator enfrenta pendências legais em Michigan por ter faltado a uma audiência sobre pensão. Ele já havia sido preso duas vezes anteriormente por não efetuar os pagamentos devidos.

Darius McCrary, em evento realizado em 2024 Imagem: Leon Bennett/Getty Images

No divórcio, concluído em 2019, McCrary foi obrigado a pagar US$ 1.366 mensais (cerca de R$ 7.500) à filha Zoey. Ele também precisou participar de programas de reabilitação e combate ao álcool, com visitas supervisionadas à criança.

O histórico familiar de McCrary inclui acusações graves de agressão. Em 2018, ele foi acusado de deslocar o ombro da filha, de colocá-la sobre uma panela com água fervendo e de agredir sua ex-companheira com um telefone enquanto ela estava grávida.