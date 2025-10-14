Topo

Entretenimento

Como vai ser o final de Aldeíde em 'Vale Tudo'? Veja o desfecho de 1988

Aldeíde (Lilia Cabral) e André (Marcelo Novaes) e Aldeíde (Karine Teles) no remake de Vale Tudo - Reprodução/Globo
Aldeíde (Lilia Cabral) e André (Marcelo Novaes) e Aldeíde (Karine Teles) no remake de Vale Tudo Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

14/10/2025 09h29

A trama de Aldeíde (Karine Teles) no remake de "Vale Tudo" foi uma das que mais se assemelhou com a versão original. Veja o que acontece com a personagem no final.

O que acontece

Na primeira versão, Aldeíde Candeias era vivida por Lilia Cabral. Também secretária na TCA, ela tinha o sonho de se tornar uma celebridade.

O casamento com Laudelino também aconteceu. A trama foi bem parecida com a que foi exposta no remake, com o empresário morrendo pouco depois do casamento.

Em 1988, Aldeíde se apaixonou pelo sobrinho de Consuêlo. Na versão antiga, André (Marcello Novaes) não era filho da secretária e de Jarbas, vividos por Rosane Gofman e Stepan Nercessian. Os veteranos, na verdade, eram irmãos, e juntos criaram os sobrinhos Daniela (Paula Lavigne) e André.

O final da personagem não teve muita emoção. Ela apareceu em algumas cenas finais, como quando o casamento esdrúxulo de Maria de Fátima (Gloria Pires) com o príncipe italiano Giovanni (Marco Manzano) foi anunciado nos jornais. "Ela nem mandou convite para a gente", comentou Aldeíde.

Ela terminou a novela ao lado de André, assim como deve acontecer no remake. E do mesmo modo que a original, a personagem herdou uma dinheirama de Laudelino, mas permaneceu com uma vida humilde ao lado dos amigos.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Entretenimento

BBB: quanto custa patrocinar reality? Receita total pode chegar a R$ 1,5 bi

Hugh Jackman busca reconciliação com a ex 2 anos após divórcio, diz site

Em Família: Globo apresenta programa que Eliana terá aos domingos

'A vida é muito curta para ser triste', diz Cara Bastone, que lança 'Quando Menos se Espera'

Locutor que se ofendeu com comentário de Bonner guarda mágoa de Pelé

Como será o novo quadro do 'Fantástico' que Felca irá comandar

Irmãos Alec Baldwin e Stephen Baldwin batem carro contra árvore em Nova York

'Vale Tudo' hoje (14): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Como vai ser o final de Aldeíde em 'Vale Tudo'? Veja o desfecho de 1988

Virginia, Zé Felipe e Castela devem se encontrar em casamento de cantora

Ícone da Pornochanchada aparece ao lado do caçula, nova capa da G Magazine