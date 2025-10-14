Samba com musa, ida à cracolândia: as visitas da família real ao Brasil

O príncipe William desembarca no Brasil no início de novembro com seu prêmio Earthshot, que valoriza iniciativas inspiradoras e soluções para "os cinco maiores desafios ambientais" enfrentados pelo planeta. Essa será a primeira visita do príncipe ao país.

Outros membros da família real, no entanto, já passaram por aqui. O rei Charles, por exemplo, caiu no samba com a passista Pinah, da Beija-Flor, enquanto o príncipe Harry fez uma visita à cracolândia, em São Paulo.

Rainha Elizabeth 2ª e príncipe Philip

Elizabeth e Philip visitaram o Brasil apenas uma vez, em 1968. Eles visitaram seis cidades: Recife, Salvador, Brasília, São Paulo, Campinas (SP) e Rio de Janeiro. Por onde passaram, Elizabeth e Philip fizeram passeios em carro aberto e atraíram multidões.

A primeira cidade visitada foi Recife, e o casal real foi recebido no Palácio do Campo das Princesas. A sede do governo do estado ficou sem luz por alguns minutos durante a recepção de Elizabeth, e o local precisou ser iluminado por velas.

Depois, Elizabeth e Philip seguiram para Salvador. Eles visitaram a Igreja de São Francisco, ícone da arquitetura barroca brasileira, o Museu de Arte Sacra e o Mercado Modelo.

Rainha Elizabeth 2ª e príncipe Philip em passeio de carro aberto por Salvador Imagem: Getty Imagens

No Rio, Elizabeth conheceu Pelé após assistir a uma partida de futebol no Maracanã. Os dois se encontraram na Tribuna de Honra do estádio, depois de uma partida entre as seleções do Rio e de São Paulo. Os paulistas venceram a disputa por 3 a 2. Pelé, o capitão da seleção paulista, marcou o 900º gol de sua carreira aos 39 do primeiro tempo.

A Rainha da Inglaterra, Elizabeth 2º, ao lado do Príncipe Phillip, se encontram com Pelé, com o troféu em mãos, durante visita da monarca ao país Imagem: Estadão Conteúdo

A monarca também assistiu a um desfile improvisado de Carnaval com passistas e ritmistas da Estação Primeira da Mangueira. Elizabeth 2ª também visitou o MAM, a embaixada britânica em Botafogo, o Outeiro da Glória e o Mirante Dona Marta, além de dar início simbólico às obras da Ponte Rio-Niterói.

Em Brasília, a rainha ganhou um casal de onças, que acabou sendo levado para um zoológico no Reino Unido. Na viagem, em plena ditadura, Elizabeth foi recebida na capital federal pelo General Costa e Silva.

Em São Paulo, Elizabeth 2ª inaugurou o MASP. A monarca se surpreendeu ao ver, exposto no museu, um quadro pintado por Winston Churchill. Ela também conheceu o Monumento do Ipiranga e visitou o Edifício Itália.

Philip e Elizabeth também assistiram a uma apresentação de Wilson Simonal, Jair Rodrigues e Elza Soares. O show aconteceu em um banquete de boas-vindas oferecido pelo então governador Abreu Sodré no Palácio dos Bandeirantes.

Rainha Elizabeth 2ª na inauguração do MASP, em São Paulo Imagem: Agência Estado

Em Campinas, visitaram as instalações do Instituto Agronômico da cidade, onde aprenderam mais sobre o café brasileiro. Ainda na cidade, antes de deixar o Brasil, praticou um de seus hobbies favoritos no Jockey Club Campineiro: a equitação.

Rei Charles 3º, Diana e Camilla

O rei Charles 3º é o membro da família real que mais visitou o Brasil, vindo ao país em quatro ocasiões quando ainda era príncipe. Charles esteve no Brasil em 1978, 1991, 2002 e 2009, sempre dedicando a maioria de sua agenda a projetos sociais e ambientais.

Em 1978, aos 29 anos, Charles caiu no samba ao lado da passista Pinah, da Beija-Flor, no Rio. Em São Paulo, participou de uma competição de polo na Sociedade Hípica Paulista (em que caiu do cavalo, mas se recuperou rapidamente) e curtiu a madrugada na boate Hippopotamus. Ele também visitou Brasília e Manaus.

Na segunda vinda ao país, Charles trouxe a princesa Diana. O objetivo da viagem era alinhar o posicionamento do Brasil e do Reino Unido em relação às discussões da ECO-92.

Eles passaram por várias cidades do país, em agendas conjuntas e separadas. Eles passaram por Brasília, onde quase foram alvo do "serial kisser" Beijoqueiro; por Eldorado do Carajás (PA), onde plantaram uma árvore de castanha-do-pará; São Paulo, onde Charles participou de um fórum sobre meio ambiente, e Diana visitou escolas e uma Febem (hoje chamada de Fundação CASA). Depois, os dois cumpriram agendas separadas: Charles foi para o Espírito Santo, enquanto Di foi para o Rio.

Princesa Diana durante sua visita ao Brasil Imagem: Reprodução

Em 2002, Charles voltou ao Brasil sozinho. Ele se reuniu com FHC no Palácio da Alvorada, onde tratou de temas sociais, ambientais e culturais. Depois, visitou projetos sociais no Rio e em São João de Meriti (RJ). Por último, visitou Palmas, onde visitou uma reserva ecológica e projetos ambientais apoiados pelo Reino Unido.

Na última visita, em 2009, Charles veio acompanhado de Camilla e se encontrou com Lula. O intuito da viagem era discutir com lideranças e empresários medidas de preservação da floresta amazônica e de combate ao aquecimento global. O príncipe se encontrou com o presidente Lula em Brasília, depois, visitou o Rio de Janeiro, onde plantou uma árvore no Jardim Botânico, Manaus e Santarém (PA).

O então príncipe Charles e a mulher dele, a duquesa Camilla Bowles, são recebidos pelo presidente Lula e a primeira-dama Marisa, no Planalto, em Brasília (DF) Imagem: Sérgio Lima/Folhapress

Príncipe Harry

O príncipe Harry veio duas vezes ao Brasil: em 2012 e em 2014. Na primeira visita, Harry passou pelo Rio de Janeiro e por Campinas (SP). Na segunda, passou por Brasília, Belo Horizonte e São Paulo.

Na primeira passagem pelo Rio, Harry visitou o Complexo do Alemão. Ele inaugurou a sede de um projeto social, acompanhou a apresentação de um coral local e assistiu a um show de Diogo Nogueira. Harry também sobrevoou a cidade de helicóptero, foi recebido com uma festa no Morro da Urca e participou de um evento esportivo no Aterro do Flamengo.

Em Campinas (SP), participou de uma partida de polo beneficente. O dinheiro arrecadado foi doado para a Sentebale, instituição voltada para crianças e jovens no Lesoto, fundada por ele e pelo príncipe Seeiso.

Príncipe Harry abraça o cantor Diogo Nogueira no Complexo do Alemão após inauguração da Educap (10/3/12) Imagem: André Durão/UOL

Na segunda visita, Harry assistiu a jogos da Copa do Mundo e visitou a cracolândia, em São Paulo. Ele também conheceu o Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte, onde funcionou o centro britânico de treinamento durante as Olimpíadas e Paraolimpíadas do Rio, em 2016, e o Centro Internacional de Neurorreabilitação Sarah Lago Norte, em Brasília.