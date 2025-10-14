Topo

'Êta Mundo Melhor!' hoje (14): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Sandra (Flávia Alessandra) e Ines (Joana Solnado) em "Êta Mundo Melhor!" - Angélica Goudinho
Sandra (Flávia Alessandra) e Ines (Joana Solnado) em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Angélica Goudinho
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

14/10/2025 08h30

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (14) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Sandra dispara, e Candinho se desespera. Quitéria chama a polícia, mas Sandra e Inês conseguem fugir. Túlio conta a Estela que foi abandonado por Irene. Lauro cuida de Dita. Mirtes se apresenta a Paixão como noiva de Ernesto. Olga ameaça Araújo. Medeia se insinua para Asdrúbal. Zé dos Porcos fica dividido entre Maria Divina e Francine. Lauro anuncia que Dita está bem. Cunegundes revela a Medeia sobre o mapa das esmeraldas. Candinho e Dita se beijam. Inês e Sandra simulam a morte da vilã, quando a polícia chega.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

