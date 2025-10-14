Topo

Esposa de Bruce Willis diz que sente luto em vida: 'Conviver com a dor'

O ator Bruce Willis e a esposa, Emma Heming - Reprodução/Instagram
O ator Bruce Willis e a esposa, Emma Heming
De Splash, São Paulo

14/10/2025 13h04

A esposa de Bruce Willis, 70, Emma Heming, 47, declarou que é difícil viver o luto enquanto o ator ainda está vivo.

O que aconteceu

Bruce foi diagnosticado com demência frontotemporal em 2023. O protagonista de "Duro de Matar" sofre com as consequências da doença, que pode resultar em alterações de personalidade, dificuldades na fala, problemas cognitivos e limitações nos movimentos.

Tive que aprender a conviver com a dor. Ela está sempre comigo. Não consigo me livrar dela, mas vou respirar, ficar triste e sentir todos os sentimentos e emoções que eu tiver que sentir. Mas também não vou permitir que isso seja apenas uma nota disso Emma Heming à Vogue Austrália

Emma afirmou que as filhas estão bem, mas sofrem e sentem falta do pai. A esposa do ator contou como Mabel, de 13, e Evelyn, de 11, lidam com a situação: "Ele está perdendo marcos importantes. [...] Mas crianças são resilientes. [...] Não sei se minhas filhas vão se recuperar algum dia. Mas elas estão aprendendo, e eu também.". Bruce também é pai de Rumer, Scout e Tallulah, de seu casamento com Demi Moore, a quem Emma agradece em seu livro.

A família utiliza ferramentas para deixar o ator mais confortável, já que ele não se comunica mais verbalmente. Ela evita, por exemplo, roupas pretas, pois podem dar a ilusão de uma "cabeça flutuante" para pessoas com demência.

Há momentos raros em que o velho Bruce emerge em um sorriso sarcástico, um brilho, uma risada ou um gesto que me faz rir como antes Emma em seu livro "O Rumo Inesperado"

