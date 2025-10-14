Topo

Em Família: Globo apresenta programa que Eliana terá aos domingos

14/10/2025 11h10

É oficial: Eliana voltará aos domingos. A apresentadora comandará o Em Família com Eliana, que irá ao ar na Globo aos domingos em 2026. A novidade foi anunciada pela emissora nesta segunda-feira, 13, durante evento para o mercado publicitário. O programa deve estrear em março.

De acordo com o comunicado oficial da Globo, "Em Família com Eliana vai celebrar a cultura brasileira através da paixão pela música de diferentes ritmos do país e pela tradição de reunir a família no domingo".

A apresentadora viajará para visitar famosos com forte tradição musical, revelando histórias inspiradoras e curiosidades de suas famílias. No estúdio, Eliana receberá familiares dos convidados, que serão jurados na competição que acontecerá no palco.

"A gente vai mostrar todos os cantos do Brasil através de histórias emocionantes dessas famílias musicais", disse Eliana.

