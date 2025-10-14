'Dudu Camargo é o diabinho da Fazenda', diz Chico Barney

As provocações de Dudu Camargo incendiaram uma briga generalizada em A Fazenda 17, fazendo dele o "diabinho" desta edição, avalia Chico Barney no Central Splash, do Canal UOL.

Para Barney e Bárbara Saryne, a postura de Dudu na última confusão, que levou a punição de 48 horas sem água após descuido de Tamires com os porcos, expõe o papel do apresentador como instigador de conflitos e possível estrategista para a formação da Roça.

Dudu provocou Tàmires, no que iniciou a confusão

P***, o Dudu Camargo, ele é o diabinho mesmo do desenho animado, né? É um negócio impressionante.

Chico Barney

Bárbara Saryne acompanhou a cena ao vivo e destacou como Dudu conseguiu convencer Tamires a retomar o embate com Fernando, agitando a dinâmica do grupo.

Eu tava assistindo ao vivo e eu fiquei muito empolgada como as coisas foram desenrolando tão rápido, como o Dudu consegue realmente entrar na mente das pessoas. Porque ele começou a falar pra Tàmires que se fosse ele, ele não deixava, que ela deveria retomar esse embate, mostrar pro público quem é o Fernando. E eu achava que a Tàmires ia ficar na dela, mas ele realmente conseguiu convencê-la, né? E não só convenceu, como ajudou a fazer com que as faíscas começassem.

Bárbara Saryne

Para Bárbara, a postura de Dudu faz parte de uma estratégia para enfraquecer Fernando na Roça e criar argumentos quentes para justificar votos ao vivo. Ela acredita que, ao incentivar Tamires a enfrentar o rival, Dudu fortalece seu próprio jogo e mantém aliados.

Então acho que foi uma estratégia do Dudu para facilitar o voto dele. E também até, já que ele tá próximo da Tàmires, ele não se importa tanto com ela, mas de alguma maneira contribuir, já que se ela vai pra essa roça com o Fernando, eles brigando assim, a chance dela voltar na cabeça dele é maior. E ela volta junto com ele, então continua com uma pessoa do grupo. Então eu vejo como uma estratégia nesse sentido e que acredito que funcionou, porque o Fernando caiu na pilha, se perdeu nesse embate, e você olhando as redes sociais assim até quem gosta do barraco já tá de saco cheio do Fernando.

Bárbara Saryne

Chico Barney, porém, pondera se existe mesmo um cálculo estratégico tão apurado por parte de Dudu, sugerindo que o peão pode estar mais interessado em causar confusão e se destacar como figura central do entretenimento.

Eu acho que a gente dá uma supervalorizada em algumas coisas que ele faz, porque ele fica lá o dia inteiro só atazanando a vida das pessoas. Eu não vejo muito cálculo de jogo no Dudu, eu vejo um cálculo de imagem dele como o parceiro do entretenimento, ele como o cara que tem a visão de brincadeira, de bagunça, de meter a pilha. Ele quer, de alguma maneira, ser o cara que risca o fósforo.

Chico Barney

Bárbara Saryne concorda que o foco principal de Dudu é criar assunto para a edição, mas enxerga cálculo estratégico na treta com Fernando, já que Dudu pretende votar nele e quer argumentos frescos para o discurso ao vivo.

É, eu acho que, no geral, a preocupação dele é com o entretenimento, é ter assunto pra edição. A preocupação dele nem é tanto de favorecer a Tamiris ou não, mas se favorecer, tá no lucro, porque ela ainda joga com ele, ainda soma voto. Eu acho que é mais nesse sentido.

Bárbara Saryne

