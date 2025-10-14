Dudu Camargo sobre Carol Lekker: 'É uma das vilãs do programa'

Em uma conversa com Matheus e Saory na despensa da sede de A Fazenda 2025 (Record), Dudu Camargo comentou sobre Carol Lekker.

O que aconteceu

Ele apontou que Carol é uma das vilãs do programa. "Ela é uma das vilãs daqui. Por exemplo, se você for na Ray, vai ter apoio de gente fora do nosso grupo. Se você for nela, você vai ter apoio de gente fora do nosso grupo e de gente que não tem coragem."

Saory retrucou. "Só que, de qualquer forma, o Lampião vai salvar ela"

Dudu sugeriu que pode haver outro poder. "E se não? E se o Lampião for mexer em outra coisa? Eles vão botar na Duda, mas na hora o Lampião vai mudar pra Tàmires, porque a Carol já deixou isso acertado com o Wallas."

O Fazendeiro da semana apontou ainda que, em um empate triplo, poderia indicar Carol para a roça diretamente.