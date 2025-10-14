Topo

Drew Struzan, autor dos pôsteres de Star Wars e Indiana Jones, morre aos 78

Drew Struzan fez pôsteres de franquias como Star Wars e Indiana Jones - Getty Images
De Splash, em São Paulo

14/10/2025 14h24

O artista plástico Drew Struzan, responsável por alguns dos pôsteres mais famosos do cinema mundial, morreu aos 78 anos.

A notícia foi divulgada no Instagram do artista. "É com o coração pesado que devo informá-los que Drew Struzan partiu deste mundo ontem, 13 de outubro. Sinto que é importante que vocês saibam quantas vezes ele disse que se sentia muito feliz por vocês apreciarem tanto a sua arte", diz o comunicado.

Struzan fez os pôsteres de franquias como "Star Wars" e "Indiana Jones". Com seu estilo característico, também assinou a arte de divulgação do primeiro "Harry Potter", de "De Volta para o Futuro" e de "Os Goonies".

Em março, sua esposa revelou que Struzan havia sido diagnosticado com Alzheimer. "Nos últimos anos, eu e Drew utilizamos os protocolos que supostamente param o avanço da doença, mas não funcionou. O corpo dele segue se deteriorando", escreveu Dylan Struzan no Facebook.

Drew deixa um forte legado de amor e alegria através de seu trabalho. De certa forma, sempre foi uma carta de amor. Seu objetivo era tornar a Terra um lugar melhor para se viver, criando algo lindo. Mas, como uma flor, sua temporada está chegando ao fim. Dylan Struzan, esposa de Drew, em março

Em 2013, foi lançado um documentário sobre sua vida. Em "Drew: The Man Behind the Poster", o próprio ilustrador relembra sua carreira. A obra também conta com depoimentos de nomes como Steven Spielberg, Guillermo del Toro, George Lucas, Harrison Ford e Michael J. Fox.

