Detalhe que liga Consuêlo a Olavo no final de 'Vale Tudo' foi descartado

Consuêlo (Belize Pombal) e Olavo (Ricardo Teodoro) em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo
Consuêlo (Belize Pombal) e Olavo (Ricardo Teodoro) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
14/10/2025 14h21

Na primeira versão de "Vale Tudo", exibida em 1988, Consuêlo, personagem de Rosane Gofmann, teve uma importante ligação com Olavo, papel de Paulo Reis. No entanto, essa relação não foi usada no remake, que acaba na sexta (17).

O que aconteceu

Na versão de 1988, Consuêlo era solteira, irmã de Jarbas, vivido por Stepan Nercessian. Os dois mantinham uma relação fraterna e divertida, que conquistou o público. Os dois criavam juntos os sobrinhos André (Marcello Novaes) e Daniela (Paula Lavigne).

No remake, Jarbas (Leandro Firmino) é seu marido, e ela vive dilemas no casamento. Além disso, André (Breno Ferreira) e Daniela (Jéssica Marques) agora são seus filhos.

Perto do fim da história original, Consuêlo se encantou por Olavo (Paulo Reis), amigo de César (Carlos Alberto Riccelli). Apaixonada pelo bonitão, a secretária da TCA começa a presenteá-lo, algo que encheu os olhos do oportunista, que aproveitou a chance de ficar no "bem bom".

Olavo acabou preso por suas tramoias, mas romance com Consuêlo perdurou. Nos últimos capítulos, a irmã de Jarbas surpreendeu os telespectadores ao visitar o namorado na cadeia, encerrando sua história de maneira inusitada.

Consuêlo e Olavo em 'Vale Tudo' - Reprodução/Globo - Reprodução/Globo
Consuêlo e Olavo em 'Vale Tudo'
Imagem: Reprodução/Globo

Na atual versão, Olavo, agora vivido por Ricardo Teodoro, se envolve em uma trama paralela. Com Consuêlo casada, seu personagem ficou distante da secretária e agora diretora trainee da TCA. Ele, na verdade, teve um caso breve com Celina (Malu Galli), que na verdade foi parte de um plano de Fátima (Bella Campos) para se vingar da tia de Afonso (Humberto Carrão).

Olavo surgirá com Fátima e César (Cauã Reymond) em um haras no capítulo final. Fiel escudeiro do herdeiro de Odete (Debora Bloch), "Olavinho" deve terminar aproveitando os milhões que o amigo lhe prometeu quando a ricaça morreu.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

