Como crime de Ivan mudou final de Raquel e Maria de Fátima na 1ª Vale Tudo

O final de Raquel (Taís Araújo) e Maria de Fátima (Bella Campos) no remake de "Vale Tudo" promete ser bem diferente da primeira versão da novela, exibida em 1988. Na trama original, um detalhe foi essencial para acabar com a rivalidade entre mãe e filha: as provas de um crime de Ivan na TCA.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu na 1ª versão

Depois de muitos embates, Raquel, vivida por Regina Duarte, cortou relações com Maria de Fátima, personagem de Glória Pires. A cozinheira afirmou várias vezes que não tinha mais filha após descobrir que ela armou um plano para separá-la de Ivan (Antonio Fagundes).

Fátima conseguiu afastar a mãe de seu grande amor por ordem de Odete. Assim, Ivan se casou com Heleninha (Renata Sorrah) e Fátima ganhou o apoio da vilã para se tornar a esposa de Afonso (Cássio Gabus Mendes).

No decorrer da novela, o romance de Fátima e César (Carlos Alberto Riccelli) veio à tona. Ela foi humilhada e expulsa da casa de Celina, sem direito a nenhum tostão da fortuna da família Roitman. Sem rumo e já com o filho nos braços, Fátima foi implorar ajuda para Raquel.

Cenas da primeira versão de 'Vale Tudo': Afonso flagra Maria de Fátima com César no capítulo 159 Imagem: Reprodução/Globoplay

Raquel e Fátima fizeram as pazes?

Na reta final da versão original de Vale Tudo, Raquel não acolhe a filha. Ela joga na cara de Fátima que ela está colhendo o que plantou. A empresária aceita apenas ficar com o neto, mas não permite que a jovem more em sua casa.

Sem rumo, Fátima não entrega o bebê para a mãe e aceita um plano de Olavo (Paulo Reis) para vender a criança. Um casal de estrangeiros compra o filho de Fátima, mas Raquel descobre tudo e consegue recuperar o neto. Depois, pede para Aldeíde (Lilia Cabral) levar a criança para a casa de uma tia no interior.

Sem filho e com dinheiro, Maria de Fátima retoma o romance com César. Namorando com Odete, ele arma um plano para fugir com a jovem para a Europa, mas a vilã, interpretada por Beatriz Segall, descobre tudo e termina a relação com o malandro.

A morte de Odete Roitman (Beatriz Segall) em "Vale Tudo" (1988) Imagem: Reprodução/Globo

Em seguida, Odete morre. César foge e Raquel tenta recuperar as provas que a vilã juntou contra Ivan. Ainda viva, a mãe de Heleninha (Renata Sorrah) envolveu o executivo em um esquema de corrupção na TCA e ameaçou colocá-lo na cadeia caso Raquel não terminasse o namoro com ele.

Suspeita pela morte de Odete, Fátima encontra os documentos. Antes de ser presa, ela entrega para Raquel, que ensaia uma reconciliação com a filha. Por isso, a cozinheira decide assumir o crime para protegê-la. Ivan, porém, invade a delegacia e conta toda a verdade.

Nos últimos capítulos da Vale Tudo de 1988, Ivan é preso e passa um ano na cadeia. Fátima descobre que Raquel recuperou o seu filho e o entrega para a mãe criar. Assim, as duas selam um acordo de paz e deixam a rivalidade de lado.

Como a morte de Odete não é desvendada, César e Fátima ficam juntos. O malandro conhece um príncipe italiano homossexual e convence a namorada a se casar com ele. Assim, a moça vira esposa de fachada em troca de um bom dinheiro. Juntos, os três partem para a Europa.

César (Carlos Alberto Riccelli) e Maria de Fátima (Glória Pires) com o Príncipe Giovanni (Marcos Manzano) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Remake vai mudar tudo?

Com as mudanças, esse final não deve ser repetido no remake de Vale Tudo. Ivan (Renato Góes) já foi preso e já reconstruiu sua vida ao lado de Raquel. Fátima pediu um emprego para a mãe, mas a empresária negou e a jovem conseguiu uma vaga em uma padaria.

Sem o detalhe das provas, Fátima deve apenas entregar seu bebê para Raquel criar. Depois, refazer a sua vida, mas dessa vez, sozinha e sem César, já que ele se recusa a reatar o namoro e assumir seu filho.

O final da adaptação de Vale Tudo é mantido em segredo. Com tantas mudanças, a autora Manuela Dias deve dar novos rumos para Maria de Fátima e César. Raquel, por sua vez, terminará feliz e realizada ao lado de Ivan.

Mistério chegará ao fim. No último capítulo, que será exibido no dia 17 de outubro, o público vai descobrir quem matou Odete Roitman (Débora Bloch) ou se a vilã forjou a própria morte e está viva.