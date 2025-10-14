Topo

Entretenimento

Dell'Orco, parceiro de Armani, vai dirigir fundação com papel fundamental em venda

14/10/2025 15h34

Por Elisa Anzolin

MILÃO (Reuters) - A Fundação Giorgio Armani, fundamental para o futuro da grife italiana e sua venda, será dirigida pelo parceiro e confidente íntimo do falecido estilista, Pantaleo Dell'Orco, mostrou documento visto pela Reuters nesta terça-feira.

Dell'Orco ficou com a maior parte da empresa e a principal participação com direito a voto quando Armani morreu, no mês passado. Ele vai chefiar o conselho junto com um dos sobrinhos de Armani e três membros independentes, de acordo com um registro da fundação obtido por meio de um pedido de acesso à informação.

A fundação é peça-chave no plano de sucessão de Armani. Seu testamento revelou a surpreendente decisão de vender gradualmente a empresa que ele fundou a possíveis compradores, que incluem empresas como LVMH, L'Oréal e EssilorLuxottica, ou buscar uma abertura de capital no mercado.

O designer, conhecido no setor como "Rei Giorgio", morreu em 4 de setembro, aos 91 anos. Ele deixou a empresa para seus herdeiros e para a Fundação, que foi criada em 2016 e presidida pelo próprio Armani até sua morte.

A fundação controla 30% dos direitos de voto de seu império de negócios. Ela foi criada para proteger o legado de Armani. O parceiro de negócios e de vida de Armani, Dell'Orco, já controlava 40% dos direitos de voto do grupo de luxo.

Ao lado dele no conselho estará o sobrinho de Armani, Andrea Camerana, que detém 15% dos direitos de voto da empresa.

Mas a maior parte da diretoria é composta por membros que não pertencem à família: o banqueiro Irving Bellotti, do Rothschild -- que já era diretor --, o advogado Andrea Silvestri, do Legance, e a tabeliã milanesa Elena Terrenghi.

PEÇA-CHAVE

A Fundação vai desempenhar um papel central na definição das decisões de governança e nas mudanças de propriedade da grife, o que também exigirá a concordância dos consultores externos do conselho.

Pelo estatuto da fundação, os cinco membros do conselho devem aprovar por unanimidade decisões-chave, como votos em assembleias extraordinárias de acionistas do grupo de luxo.

O testamento de Armani instruiu os herdeiros a venderem uma participação de 15% no grupo, com prioridade para o conglomerado de luxo LVMH, a gigante da beleza L'Oréal, a líder de óculos EssilorLuxottica ou outro grupo do "mesmo nível" identificado pela Fundação e com a concordância de Dell'Orco.

O testamento instrui os herdeiros a vender a participação inicial de 15% em um prazo de 18 meses. Em seguida, devem transferir uma fatia adicional de 30% a 54,9% para o mesmo comprador dentro de três a cinco anos ou, alternativamente, buscar uma oferta pública inicial de ações.

A Fundação também tem a tarefa de propor o nome do novo CEO do grupo de moda, informou o comitê executivo da empresa no mês passado.

(Reportagem de Elisa Anzolin)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Entretenimento

Dell'Orco, parceiro de Armani, vai dirigir fundação com papel fundamental em venda

Como crime de Ivan mudou final de Raquel e Maria de Fátima na 1ª Vale Tudo

Três demônios? O que acontece após prisão de Celina em 'Vale Tudo'

Adeus, MTV Brasil: 8 momentos icônicos do canal que chega ao fim em 2025

Drew Struzan, autor dos pôsteres de Star Wars e Indiana Jones, morre aos 78

Detalhe que liga Consuêlo a Olavo no final de 'Vale Tudo' foi descartado

Globo chama Lola, de 'Beleza Fatal', de 'Bebel da 25 de Março' em evento e HBO Max rebate

Após decisão da Globo, último capítulo de Êta Mundo Melhor! ganha nova data

Liniker se apresentará na cerimônia do Grammy Latino 2025

Virgínia posa sorridente com irmão de Vini Jr. em partida de beach tênis

Nego Di: TJ determina leilão de carros de luxo avaliados em R$ 508 mil