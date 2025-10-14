Topo

Débora Bloch revela o 'lado bom' de viver Odete Roitman: 'Pegar o Cauã'

do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

14/10/2025 13h18

Débora Bloch, 62, falou com bom humor sobre sua experiência interpretando Odete Roitman no remake de Vale Tudo, escrito por Manuela Dias.

Segundo a atriz, dar vida à vilã trouxe algumas vantagens. Ela comentou sobre a experiência durante o Upfront Globo, realizado ontem em São Paulo, evento que reuniu investidores do mercado publicitário e apresentou as novidades da emissora para o próximo ano.

Débora brincou ao listar os "benefícios" de interpretar a personagem. "Ser alguém mau tem seu lado bom. Como a Odete, eu podia ser rica, poderosa e ainda pegar o Cauã, o Leandro e o Thomás? Olha que profissão maravilhosa, gente!", disse, arrancando risadas da plateia.

No último domingo, a atriz também elogiou Cauã Reymond, parceiro de muitas cenas na trama. "A gente se deu muito bem. Nos conhecemos há muito tempo e já trabalhamos juntos, mas quase não contracenávamos. Foi muito legal a parceria com o Cauã. Nos divertimos muito fazendo esse casal", comentou no Domingão com Huck.

