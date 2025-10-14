Como será o novo quadro do 'Fantástico' que Felca irá comandar

Felca será o novo apresentador de um quadro no Fantástico. O anúncio foi feito durante o Upfront Globo 2026, evento que ocorreu nessa segunda-feira, 13, em São Paulo.

O youtuber abordará, no Show da Vida, temas como a autoestima, problemas de relacionamento, bullying e transtornos associados ao universo da internet que afetam a população brasileira, em especial os mais jovens.

Além dessa novidade, Maju Coutinho estreará um quadro em que "surpreende entregadores de delivery com um convite para conhecer melhor suas vidas e rotinas", enquanto ouve histórias de trabalhadores brasileiros.

No ano que vem, 2026, futuro e inovação nortearão as reportagens do Fantástico, que também contará com um quadro sobre genética, medicina e saúde, o Código da Vida, e outro sobre inteligência artificial, o Mentes Digitais.

Quem é Felca?

Felca virou um dos principais assuntos da internet em agosto após um vídeo intitulado "adultização" em seu canal no YouTube, que chegou a 5 milhões de visualizações em apenas um dia.

Em 50 minutos, o youtuber fez um compilado de denúncias sobre influenciadores que abusam da imagem de crianças, mostrou na prática como o algoritmo funciona para entregar esse tipo de conteúdo para pedófilos e entrevistou uma psicóloga especializada para falar sobre o perigo da exposição nas redes sociais para as crianças e adolescentes.

Natural de Londrina, no Paraná, ele começou na internet em 2012 como streamer, jogando videogame em lives. Com o passar do tempo, o youtuber passou a investir em conteúdo humorístico, principalmente autodepreciativo. O influenciador já falou publicamente que teve depressão e que possui diagnóstico de transtorno de ansiedade social.

Felca furou a bolha em maio de 2023, quando testou a base da influenciadora Virginia Fonseca. O vídeo cômico alcançou 19,5 milhões de visualizações. No mesmo ano, Felca também viralizou com vídeos criticando e ridicularizando um estilo de livestream do TikTok chamado de "lives de NPC".