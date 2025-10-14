Topo

Entretenimento

Três demônios? O que acontece após prisão de Celina em 'Vale Tudo'

Celina (Malu Galli) sendo presa em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo
Celina (Malu Galli) sendo presa em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

14/10/2025 15h09

Celina (Malu Galli) se entregou à polícia ontem (13) em "Vale Tudo" (Globo). Veja o que acontece após a prisão.

Jornal anuncia que Celina se entregou e está presa. A notícia ressalta que a irmã de Odete (Debora Bloch) logo passará por audiência de custódia.

Jornal anuncia que Celina se entregou e está presa. A notícia ressalta que a irmã de Odete (Debora Bloch) logo passará por audiência de custódia.

Ao saberem da prisão, três personagens comemoram. Marco Aurélio (Alexandre Nero), César (Cauã Reymond) e Fatima (Bella Campos) não escondem a felicidade de verem que Celina pode ter livrado todos eles das investigações.

Enquanto isso, Heleninha (Paolla Oliveira) lamenta prisão da tia. No fim do capítulo, a artista plástica visita Celina na delegacia.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

Lollapalooza 2026 anuncia Ruel e Blood Orange no line-up

Iate que Katy Perry e Justin Trudeau foram flagrados custa R$ 15 milhões

Dell'Orco, parceiro de Armani, vai dirigir fundação com papel fundamental em venda

Como crime de Ivan mudou final de Raquel e Maria de Fátima na 1ª Vale Tudo

Três demônios? O que acontece após prisão de Celina em 'Vale Tudo'

Adeus, MTV Brasil: 8 momentos icônicos do canal que chega ao fim em 2025

Drew Struzan, autor dos pôsteres de Star Wars e Indiana Jones, morre aos 78

Detalhe que liga Consuêlo a Olavo no final de 'Vale Tudo' foi descartado

Globo chama Lola, de 'Beleza Fatal', de 'Bebel da 25 de Março' em evento e HBO Max rebate

Após decisão da Globo, último capítulo de Êta Mundo Melhor! ganha nova data

Liniker se apresentará na cerimônia do Grammy Latino 2025