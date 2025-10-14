Carol se exalta, treta ao vivo e leva bronca de Galisteu: 'Me respeita'

Durante a formação da quarta roça de A Fazenda 2025 (Record), Carol se envolveu em uma grande treta com Tàmires e teve a atenção chamada por Adriane Galisteu.

O que aconteceu

As duas peoas discutiram após Tàmires votar em Carol. A Miss Bumbum se defendeu. "Peço que a direção faça uma reprise e faça esse take, porque falei da Yoná pegar comida com a mão. Na mesma hora, eu corrigi e falei: 'Opa, índio não.'"

Tàmires retrucou. "Mas falou que índio comia do chão."

As duas começaram a gritar uma com a outra e Carol se levantou e caminhou até onde Tàmires estava. Ela foi repreendida por Galisteu, que pediu que ela voltasse para o seu lugar.

Carol voltou ao seu lugar após muita insistência da apresentadora. Carol ainda xingou Tàmires. "Manda essa cachorra calar a boca, Dri."

Galisteu, então, respondeu. "Carol, me respeita! Eu tô aqui pedindo pra você voltar pro seu lugar e pedindo, por favor, pra vocês pararem! A gente tem que continuar. Na hora que você recebe o voto, eu deixo vocês levantarem, mas não precisa sair do seu lugar."