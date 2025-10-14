Topo

Entretenimento

Carol Lekker joga tigela na piscina onde Dudu Camargo está: 'Acertou?'

Carol Lekker jogou tigela na piscina da sede de A Fazenda 17 - Reprodução/RecordPlus
Carol Lekker jogou tigela na piscina da sede de A Fazenda 17
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

14/10/2025 21h39

Na noite de hoje, Carol Lekker jogou uma tigela na piscina da sede de A Fazenda 2025 (Record), onde Dudu Camargo estava no momento. Ele não foi acertado.

O que aconteceu

A Miss Bumbum conversava com Will, quando jogou o objeto na piscina. Dudu Camargo, que estava no outro canto da piscina, não se moveu.

Carol perguntou se o objeto havia batido no apresentador. "Acertou?"

Will riu e negou. " Lógico que não, né."

Carol pediu que Dudu pegasse a tigela. "Ué, tá escondido aí. Pega meu pote ali pra mim. Se assustou, Dudu?"

