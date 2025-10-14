BBB: quanto custa patrocinar reality? Receita total pode chegar a R$ 1,5 bi

O preço de uma cota de patrocínio do BBB 26 pode ultrapassar os R$ 123 milhões. O plano comercial do reality show foi apresentado ontem durante o Upfront Globo, evento que anunciou as novidades da emissora ao mercado publicitário.

Splash teve acesso ao documento, que divide as cotas principais em três categorias: Big (R$ 132.485.949,00), Camarote (R$ 99.131.206,00) e Brother (R$ 29.411.449,00).

A Big é a que oferece presença em todos os formatos do grupo, a exemplo de TV, digital e Globoplay). A emissora vende a ideia de "exclusividade" ao disponibilizar apenas três cotas do tipo durante a edição.

Se a Globo conseguir comercializar todas as cotas e combos nacionais disponíveis, a receita total, excluindo custo de produção e direitos conexos, se aproximará de R$ 1,56 bilhão.

Outras categorias de patrocínio

BBB 25: Renata no dia da final Imagem: Reprodução/Globoplay

Top de 5 segundos - Confronto: R$ 51.213.566,00 (patrocínio de sincerão, festa e paredão).

Top de 5 segundos - Decisões: R$ 50.807.213,00 (patrocínio de eliminação, prova do líder, sextou do líder e prova do anjo).

Dinâmicas de conteúdo

Almoço do anjo: R$ 48.227.452,00.

Turbinada do líder: R$ 45.391.394,00 (intervenção especial na festa do líder).

Mercado e prêmio: ambas custam R$ 43.157.862,00 cada.

Novidades do BBB 26

Karol Conká anunciou novidades da edição 2026 Imagem: Reprodução/Globoplay

Ontem, no mesmo evento, Karol Conká foi a porta-voz para anunciar um comunicado de 'recall' e convocação de ex-BBBs. No último mês, a Globo anunciou que serão três grupos na casa: além de pipocas e camarotes, há uma nova categoria: os veteranos.

Ex-BBBs marcantes das últimas edições retornam para se misturar aos novatos, prometendo estratégia e nostalgia.

A temporada começará com cinco casas de vidro simultâneas, uma em cada região do Brasil. De lá, o público elegerá quem, de fato, entrará no confinamento principal.

Pela primeira vez na história do programa, o público também poderá substituir qualquer participante da casa. A vaga será conquistada por um grupo de reservas confinados em um "laboratório".

A casa contará com três telefones. Caberá ao público decidir qual deles tocará e, mais do que isso, qual a mensagem que será transmitida aos brothers.