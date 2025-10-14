Topo

Entretenimento

BBB: quanto custa patrocinar reality? Receita total pode chegar a R$ 1,5 bi

Tadeu Schmidt comanda programa da Globo - Globo/Daniela Toviansky
Tadeu Schmidt comanda programa da Globo Imagem: Globo/Daniela Toviansky
Ricardo Pedro Cruz
do UOL

De Splash, em São Paulo

14/10/2025 11h39

O preço de uma cota de patrocínio do BBB 26 pode ultrapassar os R$ 123 milhões. O plano comercial do reality show foi apresentado ontem durante o Upfront Globo, evento que anunciou as novidades da emissora ao mercado publicitário.

Splash teve acesso ao documento, que divide as cotas principais em três categorias: Big (R$ 132.485.949,00), Camarote (R$ 99.131.206,00) e Brother (R$ 29.411.449,00).

Relacionadas

The Guardian cita 'Vale Tudo' como sucesso brasileiro, mas aponta críticas

Política explica que não é autora de 'Vale Tudo' após ataques por novela

'Era um esquema de guerra': os bastidores da morte de Odete Roitman em 1988

A Big é a que oferece presença em todos os formatos do grupo, a exemplo de TV, digital e Globoplay). A emissora vende a ideia de "exclusividade" ao disponibilizar apenas três cotas do tipo durante a edição.

Se a Globo conseguir comercializar todas as cotas e combos nacionais disponíveis, a receita total, excluindo custo de produção e direitos conexos, se aproximará de R$ 1,56 bilhão.

Outras categorias de patrocínio

BBB - Reprodução/Globoplay - Reprodução/Globoplay
BBB 25: Renata no dia da final
Imagem: Reprodução/Globoplay

Top de 5 segundos - Confronto: R$ 51.213.566,00 (patrocínio de sincerão, festa e paredão).
Top de 5 segundos - Decisões: R$ 50.807.213,00 (patrocínio de eliminação, prova do líder, sextou do líder e prova do anjo).

Dinâmicas de conteúdo

Almoço do anjo: R$ 48.227.452,00.
Turbinada do líder: R$ 45.391.394,00 (intervenção especial na festa do líder).
Mercado e prêmio: ambas custam R$ 43.157.862,00 cada.

Novidades do BBB 26

Karol Conká - Reprodução/Globoplay - Reprodução/Globoplay
Karol Conká anunciou novidades da edição 2026
Imagem: Reprodução/Globoplay

Ontem, no mesmo evento, Karol Conká foi a porta-voz para anunciar um comunicado de 'recall' e convocação de ex-BBBs. No último mês, a Globo anunciou que serão três grupos na casa: além de pipocas e camarotes, há uma nova categoria: os veteranos.

Ex-BBBs marcantes das últimas edições retornam para se misturar aos novatos, prometendo estratégia e nostalgia.

A temporada começará com cinco casas de vidro simultâneas, uma em cada região do Brasil. De lá, o público elegerá quem, de fato, entrará no confinamento principal.

Pela primeira vez na história do programa, o público também poderá substituir qualquer participante da casa. A vaga será conquistada por um grupo de reservas confinados em um "laboratório".

A casa contará com três telefones. Caberá ao público decidir qual deles tocará e, mais do que isso, qual a mensagem que será transmitida aos brothers.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Entretenimento

Débora Bloch revela o 'lado bom' de viver Odete Roitman: 'Pegar o Cauã'

Esposa de Bruce Willis diz que sente luto em vida: 'Conviver com a dor'

Luan Pereira dá entrada no hospital com pedras nos rins

Você notou? Três falhas prejudicam final de Maria de Fátima em 'Vale Tudo'

Não vai ser fácil, mas tenho fé, diz Val Marchiori no início de quimioterapia

'Dudu Camargo é o diabinho da Fazenda', diz Chico Barney

Quem é humorista condenado por piada preconceituosa com ex-reality

Apresentador da Band sofre três AVCs e perde movimentos após cirurgia

Como é a casa que Gisele Bündchen quer vender por R$ 93 milhões em NY

6 nomes que correm por fora e podem ter matado Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Val Marchiori é internada para dar início à quimioterapia: 'Muito medo'