Anitta posa de biquíni fio-dental e mostra detalhes de viagem

Anitta exibe tranquilidade em destino exótico Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

14/10/2025 08h40

Anitta, 32, continua explorando as belezas naturais da Ilha Socotra, no Iêmen.

O que aconteceu

A cantora compartilhou novas fotos e vídeos do local em seus stories no Instagram. Nas imagens publicadas nos Stories, a artista aparece curtindo um dia de descanso à beira-mar, saboreando água de coco e aproveitando o clima ensolarado.

Em outros registros, Anitta mostrou detalhes do local onde está hospedada. O espaço luxuoso, conta com uma piscina de borda infinita e acesso direto à praia, além de uma trilha cercada por árvores exuberantes.

A brasileira já havia publicado anteriormente um álbum de fotos da viagem. Com bom humor, ela ainda brincou sobre o visual impressionante do lugar. "Não é Inteligência Artificial", disse. Anitta também posou na famosa árvore Sangue de Dragão, característico do lugar.

Anitta - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Anitta publica cliques de viagem
Imagem: Reprodução/Instagram

Localizada no Oceano Índico, Socotra é uma ilha famosa por sua biodiversidade única. Ela abriga espécies que não existem em nenhum outro lugar do mundo.

