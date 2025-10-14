Anitta posa de biquíni fio-dental e mostra detalhes de viagem

Anitta, 32, continua explorando as belezas naturais da Ilha Socotra, no Iêmen.

O que aconteceu

A cantora compartilhou novas fotos e vídeos do local em seus stories no Instagram. Nas imagens publicadas nos Stories, a artista aparece curtindo um dia de descanso à beira-mar, saboreando água de coco e aproveitando o clima ensolarado.

Em outros registros, Anitta mostrou detalhes do local onde está hospedada. O espaço luxuoso, conta com uma piscina de borda infinita e acesso direto à praia, além de uma trilha cercada por árvores exuberantes.

A brasileira já havia publicado anteriormente um álbum de fotos da viagem. Com bom humor, ela ainda brincou sobre o visual impressionante do lugar. "Não é Inteligência Artificial", disse. Anitta também posou na famosa árvore Sangue de Dragão, característico do lugar.

Anitta publica cliques de viagem Imagem: Reprodução/Instagram

Localizada no Oceano Índico, Socotra é uma ilha famosa por sua biodiversidade única. Ela abriga espécies que não existem em nenhum outro lugar do mundo.