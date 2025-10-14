Topo

Entretenimento

Apresentador da Band sofre três AVCs e perde movimentos após cirurgia

Angelo Campos perde movimentos após três AVCs - Reprodução/Instagram
Angelo Campos perde movimentos após três AVCs Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

14/10/2025 12h37

Angelo Campos, apresentador do programa "Perrengue na Band", usou as redes sociais na noite de ontem (13) para desabafar sobre um grave problema de saúde que enfrentou recentemente.

O que aconteceu

O comunicador revelou que, há um mês, precisou passar por uma cirurgia cardíaca complexa. Ele havia sido diagnosticado com uma síndrome aórtica aguda, condição grave que ocorre quando há uma ruptura na aorta. Durante o tratamento, Angelo sofreu três AVCs e enfrentou complicações que afetaram sua parte motora.

Hoje está completando um mês que precisei dar um restart em mim, no meu coração, na minha vida. Senti uma dor muito forte no peito, achei que fosse um infarto e corri para o hospital. Descobri que tive uma síndrome aórtica aguda, que nada mais é que sua aorta rasgar. Você fica a milímetros de ter uma hemorragia e partir dessa para melhor.
Angelo Campos

O apresentador explicou que o quadro exigiu uma cirurgia de 12 horas. Ele contou que durante o procedimento, precisou passar por hemodiálise e teve o rim temporariamente paralisado. "Meu lado esquerdo ficou todo paralisado", relatou.

Apesar das dificuldades, Angelo mostrou-se otimista com a recuperação. "Agora, preciso passar por uma reabilitação da minha parte motora. Tudo precisa voltar a funcionar, né? Minha mão, meu pé", afirmou, agradecendo por estar vivo e podendo compartilhar sua trajetória de superação.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Entretenimento

Nego Di: TJ determina leilão de carros de luxo avaliados em R$ 508 mil

D'Angelo, astro do R&B, morre aos 51 anos

Débora Bloch revela o 'lado bom' de viver Odete Roitman: 'Pegar o Cauã'

Esposa de Bruce Willis diz que sente luto em vida: 'Conviver com a dor'

Luan Pereira dá entrada no hospital com pedras nos rins

Você notou? Três falhas prejudicam final de Maria de Fátima em 'Vale Tudo'

Não vai ser fácil, mas tenho fé, diz Val Marchiori no início de quimioterapia

'Dudu Camargo é o diabinho da Fazenda', diz Chico Barney

Quem é humorista condenado por piada preconceituosa com ex-reality

Apresentador da Band sofre três AVCs e perde movimentos após cirurgia

Como é a casa que Gisele Bündchen quer vender por R$ 93 milhões em NY