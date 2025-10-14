Apresentador da Band sofre três AVCs e perde movimentos após cirurgia

Angelo Campos, apresentador do programa "Perrengue na Band", usou as redes sociais na noite de ontem (13) para desabafar sobre um grave problema de saúde que enfrentou recentemente.

O que aconteceu

O comunicador revelou que, há um mês, precisou passar por uma cirurgia cardíaca complexa. Ele havia sido diagnosticado com uma síndrome aórtica aguda, condição grave que ocorre quando há uma ruptura na aorta. Durante o tratamento, Angelo sofreu três AVCs e enfrentou complicações que afetaram sua parte motora.

Hoje está completando um mês que precisei dar um restart em mim, no meu coração, na minha vida. Senti uma dor muito forte no peito, achei que fosse um infarto e corri para o hospital. Descobri que tive uma síndrome aórtica aguda, que nada mais é que sua aorta rasgar. Você fica a milímetros de ter uma hemorragia e partir dessa para melhor.

Angelo Campos

O apresentador explicou que o quadro exigiu uma cirurgia de 12 horas. Ele contou que durante o procedimento, precisou passar por hemodiálise e teve o rim temporariamente paralisado. "Meu lado esquerdo ficou todo paralisado", relatou.

Apesar das dificuldades, Angelo mostrou-se otimista com a recuperação. "Agora, preciso passar por uma reabilitação da minha parte motora. Tudo precisa voltar a funcionar, né? Minha mão, meu pé", afirmou, agradecendo por estar vivo e podendo compartilhar sua trajetória de superação.