Alec Baldwin e irmão sofrem acidente de carro nos EUA; saiba mais
Alec Baldwin, 67, e seu irmão Stephen, 59, sofreram um acidente de carro em Nova York, nos Estados Unidos.
O que aconteceu
De acordo com o TMZ, eles bateram um Range Rover em uma árvore em East Hampton. O acidente, que destruiu a parte da frente do veículo, aconteceu nesta segunda-feira (13).
Um caminhão de lixo esteve envolvido no incidente. Conforme o jornal, a empresa afirmou que o motorista do caminhão não teve culpa.
O ator indicado ao Oscar disse que o caminhão fechou o carro e eles desviaram, provocando o acidente. "Bati o carro da minha esposa [Hilaria] e me sinto mal por isso, mas está tudo bem. Estou bem, meu irmão está bem", acrescentou Alec Baldwin em um vídeo postado no Instagram.