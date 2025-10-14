Topo

Entretenimento

Alec Baldwin e irmão sofrem acidente de carro nos EUA; saiba mais

Alec Baldwin fala sobre acidente de carro nos EUA - Reprodução/Instagram
Alec Baldwin fala sobre acidente de carro nos EUA Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

14/10/2025 08h59

Alec Baldwin, 67, e seu irmão Stephen, 59, sofreram um acidente de carro em Nova York, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

De acordo com o TMZ, eles bateram um Range Rover em uma árvore em East Hampton. O acidente, que destruiu a parte da frente do veículo, aconteceu nesta segunda-feira (13).

Relacionadas

Alec Baldwin após morte em set de 'Rust': 'Sou mais feliz dormindo'

Alec Baldwin se emociona em série ao abordar tragédia de 'Rust'

Caso Rust: Alec Baldwin processa promotoria por esconder e manipular provas

Um caminhão de lixo esteve envolvido no incidente. Conforme o jornal, a empresa afirmou que o motorista do caminhão não teve culpa.

O ator indicado ao Oscar disse que o caminhão fechou o carro e eles desviaram, provocando o acidente. "Bati o carro da minha esposa [Hilaria] e me sinto mal por isso, mas está tudo bem. Estou bem, meu irmão está bem", acrescentou Alec Baldwin em um vídeo postado no Instagram.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Entretenimento

Virginia, Zé Felipe e Castela devem se encontrar em casamento de cantora

Ícone da Pornochanchada aparece ao lado do caçula, nova capa da G Magazine

'Dona de Mim' hoje (14): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Alec Baldwin e irmão sofrem acidente de carro nos EUA; saiba mais

Influencer preso pela PF exigiu relógios de convidados de casamento

Anitta posa de biquíni fio-dental e mostra detalhes de viagem

DJ com 'maior bumbum do Brasil' posa nua: 'Sensualidade não tem idade'

'Êta Mundo Melhor!' hoje (14): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Ana Castela estará na próxima novela das 7 da Globo

Virginia acorda cedo para assistir Vini Jr. jogar pela seleção

Em 'Vale Tudo', Heleninha pede 'um mambo caliente' e web elogia Paolla Oliveira