Michael Caine adere a campanha contra palmadas em crianças no Reino Unido

O ex-jogador de futebol inglês, Alan Shearer, 55, e o lendário ator Michael Caine, 92, uniram-se em um apelo ao primeiro-ministro britânico Keir Starmer: querem que o governo proíba as palmadas em crianças em todo o Reino Unido.

O que aconteceu

Ambos assinaram uma carta que será entregue ao governo britânico. O documento incentiva o premiê a ser, nas palavras dos signatários, "corajoso e liderar com coragem e compaixão" para pôr fim a uma "prática prejudicial e danosa".

A iniciativa é parte de um movimento crescente que reúne celebridades, médicos e entidades voltadas ao bem-estar infantil. A pressão vem aumentando desde que Gales proibiu as palmadas em 2022 e a Escócia, em 2020, deixando a Inglaterra e a Irlanda do Norte como exceções dentro do Reino Unido.

A carta classifica a permissão legal das palmadas como uma "defesa ultrapassada e prejudicial", que "não tem lugar na vida moderna". Hoje, a Lei da Criança ainda permite que pais usem palmadas quando forem consideradas "punição razoável", brecha que especialistas pedem para ser eliminada.

Para os apoiadores da proposta, a mudança não se trata apenas de legislação, mas de uma atualização moral. Querem garantir que as crianças tenham a mesma proteção contra agressões físicas que qualquer adulto.

Muitos outros países ao redor do mundo, incluindo País de Gales e Escócia, já mudaram a lei para garantir que as crianças tenham a mesma proteção contra agressões que os adultos. Agora é o momento de a Inglaterra se juntar a eles e pôr fim a essa prática prejudicial e danosa. Michael Caine

Alan Shearer destacou que os líderes políticos devem dar o exemplo e levar em consideração as evidências científicas sobre os danos causados pelas palmadas. No entanto, mesmo com a crescente mobilização, o governo ainda não sinaliza qualquer mudança.