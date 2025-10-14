Topo

Entretenimento

Adriane Galisteu repreende Dudu Camargo: 'Quem dá o comando sou eu'

A Fazenda 2025: Dudu Camargo é repreendido por Adriane Galisteu - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 2025: Dudu Camargo é repreendido por Adriane Galisteu Imagem: Reprodução/RecordPlus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

14/10/2025 23h24Atualizada em 14/10/2025 23h31

Durante o início da formação da quarta roça de A Fazenda 2025 (Record), Adriane Galisteu repreendeu Dudu Camargo.

O que aconteceu

Dudu havia comentado com aliados que pretendia mandar Nizam sentar no banco da roça e depois trocaria a indicação por Fernando. O Fazendeiro começou o discurso perguntando. "Já posso mandar sentar no banco?"

Relacionadas

Dudu Camargo indica Fernando Sampaio para a quarta roça de A Fazenda 17

Carol Lekker joga tigela na piscina onde Dudu Camargo está: 'Acertou?'

Dudu Camargo sobre Carol Lekker: 'É uma das vilãs do programa'

Galisteu, então, apontou. "Você sabe que a gente fica de olho em tudo aqui. Ser Fazendeiro é coisa séria. Dito isso, essa hora é a do seu voto e justificar."

Dudu, então, indicou que queria que Nizam sentasse no banco da roça. "Ô, Nizam..."

Galisteu o repreendeu. "Se você pedir pra ir pro banco... Sou eu que dou o comando [de ir para o banco]."

Com isso, o Fazendeiro indicou Fernando para a roça.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Entretenimento

Carol se exalta, treta ao vivo e leva bronca de Galisteu: 'Me respeita'

Adriane Galisteu repreende Dudu Camargo: 'Quem dá o comando sou eu'

Mãe de Vini Jr. comparece a ensaio de Virginia na Grande Rio

Dudu Camargo indica Fernando Sampaio para a quarta roça de A Fazenda 17

Dudu Camargo sobre Carol Lekker: 'É uma das vilãs do programa'

Virginia Fonseca brilha em ensaio da Grande Rio com look de pedrarias

Heleninha termina Vale Tudo presa? O que acontece após confissão inesperada

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 15/10 a 18/10

Carol Lekker joga tigela na piscina onde Dudu Camargo está: 'Acertou?'

Celulari, Serrado e Infante serão Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier

Jennifer Aniston explica motivo de não ter adotado após descobrir problemas de fertilidade