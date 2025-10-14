Adriane Galisteu repreende Dudu Camargo: 'Quem dá o comando sou eu'

Colaboração para Splash, em São Paulo

Durante o início da formação da quarta roça de A Fazenda 2025 (Record), Adriane Galisteu repreendeu Dudu Camargo.

O que aconteceu

Dudu havia comentado com aliados que pretendia mandar Nizam sentar no banco da roça e depois trocaria a indicação por Fernando. O Fazendeiro começou o discurso perguntando. "Já posso mandar sentar no banco?"

Galisteu, então, apontou. "Você sabe que a gente fica de olho em tudo aqui. Ser Fazendeiro é coisa séria. Dito isso, essa hora é a do seu voto e justificar."

Dudu, então, indicou que queria que Nizam sentasse no banco da roça. "Ô, Nizam..."

Galisteu o repreendeu. "Se você pedir pra ir pro banco... Sou eu que dou o comando [de ir para o banco]."

Com isso, o Fazendeiro indicou Fernando para a roça.