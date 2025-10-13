Topo

Woody Allen relembra Diane Keaton: 'É possível se apaixonar tão rápido?'

Diane Keaton foi a protagonista em oito filmes de Woody Allen - Instagram
Diane Keaton foi a protagonista em oito filmes de Woody Allen Imagem: Instagram
De Splash, em São Paulo

13/10/2025 08h23

Woody Allen fez um texto em homenagem a Diane Keaton, sua ex-namorada e musa inspiradora que morreu no sábado (11) aos 79 anos.

O que aconteceu

O diretor não poupou elogios à atriz. "É gramaticalmente errado dizer 'mais única', mas todas as regras da gramática, e acho que de todo o resto, são suspensas quando falamos de Diane Keaton. Diferente de qualquer pessoa que o mundo já tenha visto ou que possa ver novamente, seu rosto e sua risada iluminavam qualquer espaço em que ela estivesse", escreveu para o site The Free Press.

Eles se conheceram em 1969, quando ela interpretou seu par romântico na peça que inspirou o filme "Sonhos de um Sedutor". Allen afirma que os dois passaram uma semana sem se falar: "Ela era tímida, eu era tímido, e com dois tímidos as coisas ficam bem monótonas". Um dia, durante os ensaios, eles almoçaram juntos.

Ela era tão encantadora, tão linda, tão mágica que eu questionei minha sanidade. Eu pensei: é possível se apaixonar tão rápido? Woody Allen

Os dois namoraram por "alguns ótimos anos", diz o diretor. Na homenagem, ele diz não saber ao certo o motivo do término: "Nós dois seguimos em frente, e talvez só Deus e Freud consigam entender por que nos separamos".

Diane Keaton saiu em defesa de Woody Allen quando o diretor foi acusado de abuso sexual. Quando Dylan Farrow disse ter sido vítima de abuso do diretor aos sete anos, Woody Allen negou e Diane Keaton disse: "Woody Allen é meu amigo e eu sigo acreditando nele".

