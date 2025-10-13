Bonner surpreende César Tralli no Jornal Hoje: 'Estou de olho em você'

William Bonner, 61, brincou que foi "bisbilhotar o serviço" de César Tralli, 54, no Jornal Hoje (Globo) desta segunda-feira (13).

O que aconteceu

O âncora do Jornal Nacional declarou que "invadiu" o estúdio do JH. "Vai dar tempo de invadir o cenário aqui. Adoro fazer isso! Não estamos ao vivo. Estava sentadinho ali no chão assistindo. Estou de olho em você! Vendo você fazer o serviço direito aqui na firma", disse em vídeo postado no Instagram.

Em suas redes sociais, Tralli reagiu à visita do colega. "Flagrante de um visitante ilustre aqui nos bastidores do JH", ressaltou nos stories.

César Tralli será o novo apresentador do JN, dividindo a bancada com Renata Vasconcellos. William Bonner deixará o jornal noturno e dividirá a apresentação do Globo Repórter com Sandra Annemberg.