Globo anuncia 'recall' e faz convocação de ex-participantes do BBB

Karol Conká foi a porta-voz para anunciar um comunicado de 'recall' e convocação dos ex-BBBs do Big Brother Brasil.

A convocação aconteceu durante o Upfront Globo, realizado nesta noite em São Paulo. O evento apresentou os projetos e estratégias da emissora ao mercado publicitário, buscando atrair investimentos e parcerias.

"Atenção, a Rede Globo convoca todos os ex-BBBs para o recall de participantes", começou a sister da 21ª edição do reality.

No comunicado, a 'mamacita' convocou os participantes conhecidos como 'plantas', os barraqueiros, os cancelados, entre outros.

BBB 26, você entra um ex-BBB e sai um ex-ex BBB. Karol Conká

A mamacita e a Rede Globo de Televisão se juntaram para um comunicado histórico: os ex's vão voltar.

Ex-BBBs preparem-se para voltar para a casa mais vigiada do Brasil. Isso não é um teste. Repetindo, isso não é um teste. Teremos ex-BBBs, pipocas e camarotes!? pic.twitter.com/uR0CD9VGJk -- TV Globo (@tvglobo) October 14, 2025

Retorno de ex-BBB

No último mês, a Globo anunciou que serão três grupos na casa: além de pipocas e camarotes, há uma nova categoria: os veteranos. Ex-BBBs marcantes das últimas edições retornam para se misturar aos novatos, prometendo estratégia e nostalgia.

A temporada começará com cinco casas de vidro simultâneas, uma em cada região do Brasil. De lá, o público elegerá quem, de fato, entrará no confinamento principal.

Substituição em tempo real. Pela primeira vez na história do programa, o público poderá substituir qualquer participante da casa. A vaga será conquistada por um grupo de reservas confinados em um "laboratório", um espaço extra onde, segundo a emissora, precisarão provar seu valor ao público para ganhar a chance de entrar no jogo.

Três big fones. A casa contará com três telefones. Caberá ao público decidir qual deles tocará e, mais do que isso, qual a mensagem que será transmitida aos brothers.