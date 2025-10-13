Tráfico humano e príncipe: as 2 mudanças no final de Fátima em 'Vale Tudo'

Maria de Fátima (Bella Campos) enfrentará um período difícil nos últimos capítulos de "Vale Tudo". Seu desfecho será um tanto quanto diferente da primeira versão da trama, exibida em 1988. Entenda as duas principais mudanças.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Detalhes do fim de Fátima no remake

Sem dinheiro e nem ter onde morar, Fátima terá que encontrar um emprego formal para se sustentar. De acordo com informações do jornal Extra, a filha de Raquel (Taís Araújo) não conseguirá ser indicada para nenhuma vaga de conhecidos, nem na Tomorrow e nem na Paladar.

Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Com isso, ela aceitará uma oportunidade em uma padaria. No entanto, seu desempenho no emprego vai dar o que falar. Ela tratará os clientes com grosseria e fará "corpo mole" nos afazeres do estabelecimento.

Por enquanto, Fátima e César (Cauã Reymond) cortaram relações. O viúvo de Odete (Debora Bloch) escorraçou a ex e mãe de seu filho após herdar os 50% da TCA.

Grávida, a oportunista dará à luz Salvador nos últimos capítulos. Ainda com um salário baixo e sem ajuda do pai da criança, ela deixará o filho para que Raquel crie junto a Ivan (Renato Góes).

No último capítulo, Fátima deve aparecer ao lado de um novo pretendente: um ricaço. Carvana (nome do ator ainda não divulgado) entrará nos momentos finais da novela para mudar a vida da jovem ambiciosa. No encerramento, ela estará em um haras, ao lado de César, do misterioso Carvana (o novo personagem) e de Olavo (Ricardo Teodoro).

E como foi em 1988?

Uma das principais mudanças feitas na trama e Fátima foi a retirada da venda do bebê da vilã. A personagem, vivida por Gloria Pires, decidiu vender o próprio filho para um casal de estrangeiros. Isso não foi abordado por Manuela Dias no remake.

Raquel, papel de Regina Duarte, recuperou o neto antes do casal gringo embarcar para o exterior. A partir daí, a avó assumiu a criação do neto junto a Ivan (Antonio Fagundes) até o fim da história.

Maria de Fátima entregando seu filho a estrangeira em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Fátima e César também cortaram relações no final, mas depois reataram. O bonitão, vivido por Carlos Alberto Riccelli, precisou fugir da polícia e foi para a Europa após subornar Marco Aurélio (Reginaldo Faria). Lá fora conheceu Giovanni (Marco Manzano), um príncipe italiano.

César (Carlos Alberto Riccelli) e Maria de Fátima (Glória Pires) com o Príncipe Giovanni (Marcos Manzano) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Amante do príncipe, César voltou para o Brasil e fez uma proposta milionária para Fátima. O modelo propôs que Fátima se casasse com Giovanni, que estava em busca de uma esposa de "fachada" para ingressar na vida política por um partido conservador na Itália. O acordo seria cinco anos de casamento por 1 milhão de dólares por cada ano de união.

Fátima se casou com o príncipe e, com César, eles formaram um trisal. O casamento com o nobre italiano ficou de fora na reedição, dando lugar para a entrada de Carvana, ricaço que mudará a vida dela. Apesar dessa mudança específica, Fátima deve terminar a história ao lado de César, como em 1988, aproveitando os luxos proporcionados pelo milionário.