'Crise de ansiedade e medo', diz Val Marchiori, antes de começar quimio

Val Marchiori fará tratamento contra o câncer - Reprodução/Instagram
Val Marchiori fará tratamento contra o câncer Imagem: Reprodução/Instagram

13/10/2025 15h43

Às vésperas de iniciar o tratamento de quimioterapia contra o câncer de mama, Val Marchiori refletiu sobre o diagnóstico da doença. Segundo ela, está confiante no processo, mas ainda não se sente preparada.

"Muitas noites eu me pego chorando, tenho crises de ansiedade, crises de medo. É difícil", disse em entrevista à Quem. "Estou com muita fé em Deus, mas 'preparada' é uma palavra muito difícil, porque acho que ninguém está, nem eu."

Recentemente, a socialite publicou nas redes sociais um vídeo cortando o cabelo. A decisão foi tomada para tentar amenizar a queda dos fios, parte natural do processo de quimioterapia.

"Conversei com a equipe médica e, com o cabelo comprido, a colocação da touca dói mais na cabeça. E vai cair, não tem como não cair. Pode cair menos, mas acaba caindo", explicou.

Segundo Val, foi difícil ver os cabelos caindo, mas ela encara o processo como "o primeiro passo para a cura". "Vou cortar e depois, se tiver que raspar, eu raspo. Tem que ir na fé. O cabelo, se Deus quiser, vai crescer", afirmou, otimista.

Quem é Val Marchiori

Considerada como socialite por parte da imprensa, Val Marchiori teve início na TV apresentando um quadro no programa de Amaury Jr. Ficou conhecida nacionalmente após participar do reality show Mulheres Ricas, da Band, em 2012. Posteriormente, trabalhou em diversas outras atrações, como o Programa Raul Gil e o carnaval da RedeTV!.

O nome da influenciadora também ganhou repercussão por conta de uma disputa judicial com a cantora Ludmilla, que a acusou de ter feito um comentário racista a respeito de seu cabelo em 2016.

