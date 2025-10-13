Taylor Swift vai estrear final da Eras Tour e série documental no Disney+

(Reuters) - A superestrela do pop Taylor Swift anunciou na segunda-feira que lançará um filme de show e uma série de documentário em seis episódios sobre a última etapa de sua extremamente bem-sucedida Eras Tour no Disney+ em 12 de dezembro, expandindo sua parceria com o serviço de streaming.

O Disney+, que transmitiu uma versão anterior do filme da Eras Tour neste ano, está aprofundando sua colaboração com Swift, apoiando-se em música ao vivo exclusiva e na grande e dedicada base de fãs globais da estrela pop para atrair novos assinantes em um mercado competitivo.

Em uma postagem no X, Swift disse que "The Eras Tour | The Final Show" transmitirá a apresentação completa de sua última parada da turnê em Vancouver, incluindo o primeiro set completo ao vivo de seu álbum "Tortured Poets Department".

O Disney+ também lançará os dois primeiros episódios de uma série documental de seis partes intitulada "The End of an Era", que oferece uma visão dos bastidores do que Swift chamou de "o capítulo mais importante e intenso" de sua carreira.

A Eras Tour, que começou em março de 2023 e abrange o catálogo de duas décadas de Swift, tornou-se a turnê de maior bilheteria da história depois de gerar mais de US$2 bilhões em vendas de ingressos.

A versão anterior do filme, "Taylor Swift: The Eras Tour", que estreou nos cinemas no ano passado, é o filme de show de maior bilheteria de todos os tempos.

Swift ganhou 14 Grammys, incluindo um recorde de quatro prêmios de Álbum do Ano, e seu último álbum, "The Life of a Showgirl", tornou-se o álbum mais transmitido do Spotify em um único dia após lançamento em outubro.

(Reportagem de Kritika Lamba em Bengaluru)