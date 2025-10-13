Topo

Streamer transmite parto da filha ao vivo; live soma 700 mil visualizações

Fandy, da plataforma Twitch, faz transmissão ao vivo do nascimento da filha - Reprodução/X
Fandy, da plataforma Twitch, faz transmissão ao vivo do nascimento da filha Imagem: Reprodução/X
do UOL

De Splash, em São Paulo

13/10/2025 09h20

A streamer Fandy, da plataforma Twitch, fez uma transmissão ao vivo do nascimento da filha.

O que aconteceu

Live teve duração total de 8 horas e 34 minutos e acumulou mais de 700 mil visualizações. "Ei, Twitch, minha bolsa estourou, então acho que vou fazer isso ao vivo. Hora do bebê", avisou a famosa.

Gravação ocorreu na sala de estar da streamer, onde uma piscina inflável foi montada. A bebê, batizada de Luna, aparece no final do vídeo, antes que o marido terminasse a transmissão.

Decisão dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto muitos demonstraram apoio, outros criticaram a exposição. Em resposta às críticas, Fandy publicou no X que o objetivo era compartilhar algo significativo.

