Topo

Entretenimento

Spike Lee visitará o Rio para promover Luta de Classes e fará passeio na Pequena África

São Paulo

13/10/2025 11h59

Spike Lee estará no Rio de Janeiro no próximo fim de semana, durante uma exibição de seu filme Luta de Classes, que ocorrerá no domingo, 19, em Botafogo, na zona sul da capital. Ele também fará um passeio pela Pequena África, região histórica do Rio, ocasião em que também receberá seu título de cidadão honorário da cidade segundo a Prefeitura do Rio.

A deputada estadual Danieli Balbi (PCdoB) confirmou a presença do diretor na cidade, que é conhecido por filmes como Infiltrado na Klan e Faça a Coisa Certa. Ele também ficou conhecido por dirigir o clipe de Michael Jackson, They Don't Care About Us, que foi filmado no Rio de Janeiro e na Bahia.

A sessão especial de Luta de Classes com o diretor ocorrerá no domingo, 19, às 17h, no Cinesystem Botafogo, em convite da Secretaria de Cultura e da RioFilme. No dia seguinte, ele fará uma visita à Pequena África e seguirá para uma roda de conversa sobre inclusão e diversidade na Casa Savana.

O título de cidadão honorário será entregue ao diretor pela Assembleia Legislativa (Alerj) por suas contribuições para a luta racial e a comunidade negra. A abertura do evento para o público não foi confirmada.

"Ser homenageado no Rio reforça o elo afetivo e simbólico entre sua obra e o Brasil, especialmente lembrando que Spike Lee já esteve entre nós, filmando clipes, documentários, dialogando com nossas lutas e culturas. Hoje entregamos mais do que um título, celebramos uma aliança de arte, memória e condição negra, e afirmamos: ele agora é um dos nossos", escreveu a deputada, sobre o título de cidadão honorário, que será entregue para Spike Lee.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Entretenimento

Quarta temporada de Bridgerton ganha data de estreia

Odete Roitman morreu ou não? Ex-delegado responde em análise de 'Vale Tudo'

2 'bênçãos' acontecem após Fátima virar atendente de padaria em 'Vale Tudo'

'Pequenas Criaturas' é o grande vencedor do Festival do Rio; confira lista de premiados

Spike Lee visitará o Rio para promover Luta de Classes e fará passeio na Pequena África

Hoje em Vale Tudo: a visitinha que Celina faz ao delegado e revira o final

Marina Sena prepara estreia na Sapucaí no Carnaval 2026

Taylor Swift vai estrear final da Eras Tour e série documental no Disney+

Woody Allen presta homenagem a Diane Keaton, que morreu aos 79 anos

De biquíni, Bruna Griphao mostra abdômen definido em clínica de estética

Por que Wagner Moura se afastou das novelas? Ator explica