Entretenimento

Seminu, Cauã Reymond faz ensaio sensual inspirado em César Ribeiro

Cauã Reymond faz ensaio sensual - @lufreee
Cauã Reymond faz ensaio sensual Imagem: @lufreee
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

13/10/2025 19h03

Cauã Reymond. 45, surpreendeu seus seguidores ao publicar um ensaio sensual em seu perfil no Instagram, inspirado em seu personagem César Ribeiro, da novela "Vale Tudo" (Globo).

O que aconteceu

O ator, que interpreta o vilão na trama das 21h, usou as imagens como uma forma de se despedir do papel, já que a novela chega ao fim nesta sexta-feira (17). Na legenda, Cauã escreveu: "Essa semana começa em clima de despedida. Fiz esse ensaio, que compartilho na nossa reta finalíssima, inspirado pelo César Ribeiro."

As fotos causaram alvoroço nas redes sociais, com comentários ousados dos fãs. "A Odete viveu, viu?"; "O que uma herança não faz, hein!"; "Odete se revirando no caixão!"; "Cauã, pelo amor de Deus!".

O ensaio, que destaca o corpo sarado do ator, é uma homenagem ao personagem que conquistou o público com sua personalidade marcante. Cauã, que sempre manteve sua vida pessoal discreta, aproveitou o momento para interagir com seus fãs e celebrar o sucesso de sua atuação em "Vale Tudo".

Cauã Reymond faz novo ensaio fotográfico - @lufreee - @lufreee
Imagem: @lufreee

Cauã Reymond faz ensaio inspirado em César - @lufreee - @lufreee
Imagem: @lufreee

Cauã Reymond em novo ensaio - @lufreee - @lufreee
Imagem: @lufreee

