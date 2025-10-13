Topo

Sem amante: detalhe importante muda final de Leila no remake de 'Vale Tudo'

Carolina Dieckmmann como Leila em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo
Carolina Dieckmmann como Leila em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

13/10/2025 17h33

Leila matou Odete Roitman na primeira versão de "Vale Tudo", de 1988. Nessa, porém, a personagem não teria os mesmos motivos para fazer o que fez. Entenda a seguir.

O que aconteceu

Na versão antiga, Marco Aurélio (Reginaldo Faria) tinha Maria de Fátima (Gloria Pires) como amante. Desta vez, a oportunista, agora vivida por Bella Campos, não teve nenhum caso com o empresário.

Leila (Cássia Kis) jurava que o marido estava num encontro com Fátima. Ela seguiu Marco Aurélio até o apart hotel que ele alugava para concretizar reuniões escusas - e também manter seus casos amorosos extraconjugais.

Desnorteada, Leila atirou três vezes em direção à sombra de uma mulher em uma parede de vidro. Ela acreditava que era Maria de Fátima, mas na verdade, quem estava no apartamento com Marco Aurélio era Odete (Beatriz Segall), que discutia com o executivo o rombo nos cofres da TCA.

Leila (Cássia Kiss) mata Odete Roitman (Beatriz Segall) em 'Vale Tudo' - Reprodução/Globo - Reprodução/Globo
Leila (Cássia Kiss) mata Odete Roitman (Beatriz Segall) na primeira 'Vale Tudo', de 1988
Imagem: Reprodução/Globo

Odete morreu no local e Leila se desesperou. Marco Aurélio e era fugiram do local e conseguiram se safar. O casal não foi pego pela polícia e ainda foram embora do Brasil com uma bolada.

No remake, Leila não tem a traição de Marco Aurélio como motivo para ter ido ao quarto de Odete. A única razão que colocaria a ex-secretária no local do crime é se ela quisesse se vingar no lugar do marido, afinal, Odete atentou contra a vida dele por duas vezes.

