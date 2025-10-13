Topo

Entretenimento

Salvador: personagem chega no final de 'Vale Tudo' e muda a vida de Raquel

Raquel (Taís Araújo) em "Vale Tudo" - Manoella Mello/Globo
Raquel (Taís Araújo) em 'Vale Tudo' Imagem: Manoella Mello/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

13/10/2025 19h11

Salvador é um personagem que aparecerá no penúltimo capítulo de "Vale Tudo".

O que vai acontecer

Maria de Fátima (Bella Campos) dará à luz Salvador. Ela escolherá para seu filho o nome do avô, vivido por Antônio Pitanga, que faleceu no primeiro capítulo da trama.

Raquel (Taís Araújo) vai criar o neto. Sem condições de criar o bebê e com outras ambições, Fátima tomará a decisão de deixar a criança com a mãe, que assumirá toda a criação sem pestanejar.

Isso também aconteceu na primeira versão da novela. Mas antes, Fátima tentou vender o filho para um casal de estrangeiros. Ela chegou a entregar a criança para os gringos, mas Raquel foi atrás do neto.

No final de "Vale Tudo", Raquel surge casada com Ivan (Renato Góes) e com o neto. Ela deve aparecer morando em uma mansão e muito bem sucedida profissionalmente.

Fátima, por sua vez, conhecerá Carvana (ator ainda não divulgado) nos últimos capítulos. Rico, ele bancará a vida dos sonhos da oportunista, que deve novamente se unir a César (Cauã Reymond) e Olavo (Ricardo Teodoro), uma vez que todos aparecerão no capítulo final, juntos, em um haras.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Entretenimento

Salvador: personagem chega no final de 'Vale Tudo' e muda a vida de Raquel

Seminu, Cauã Reymond faz ensaio sensual inspirado em César Ribeiro

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 14/10 a 25/10

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 13/10 a 18/10

A Fazenda: Sem cueca, Dudu Camargo se descuida e mostra demais

João Silva e Isabella Kherlakian terminam namoro após três meses juntos

Lellê muda o visual, raspa os cabelos e ganha elogios: 'Deusa'

Sem amante: detalhe importante muda final de Leila no remake de 'Vale Tudo'

Mama Bruschetta sofre acidente doméstico

Brian May revela qual foi o sucesso do Queen que 'rachou' membros da banda

Detetive de cena crucial de Vale Tudo revela detalhe do roteiro que recebeu