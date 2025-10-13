Salvador: personagem chega no final de 'Vale Tudo' e muda a vida de Raquel

Salvador é um personagem que aparecerá no penúltimo capítulo de "Vale Tudo".

O que vai acontecer

Maria de Fátima (Bella Campos) dará à luz Salvador. Ela escolherá para seu filho o nome do avô, vivido por Antônio Pitanga, que faleceu no primeiro capítulo da trama.

Raquel (Taís Araújo) vai criar o neto. Sem condições de criar o bebê e com outras ambições, Fátima tomará a decisão de deixar a criança com a mãe, que assumirá toda a criação sem pestanejar.

Isso também aconteceu na primeira versão da novela. Mas antes, Fátima tentou vender o filho para um casal de estrangeiros. Ela chegou a entregar a criança para os gringos, mas Raquel foi atrás do neto.

No final de "Vale Tudo", Raquel surge casada com Ivan (Renato Góes) e com o neto. Ela deve aparecer morando em uma mansão e muito bem sucedida profissionalmente.

Fátima, por sua vez, conhecerá Carvana (ator ainda não divulgado) nos últimos capítulos. Rico, ele bancará a vida dos sonhos da oportunista, que deve novamente se unir a César (Cauã Reymond) e Olavo (Ricardo Teodoro), uma vez que todos aparecerão no capítulo final, juntos, em um haras.