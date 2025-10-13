Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 13/10 a 18/10

A Globo não divulgará oficialmente os resumos dos últimos capítulos de "Vale Tudo". A seguir, você confere o que acontecerá de acordo com apuração de Splash.

Segunda, 13 de outubro

Maria de Fátima trabalha como atendente de padaria. Olavo diz a Fátima que acreditava que ela não fosse aguentar um dia de trabalho. Cesar e Olavo jogam videogame no hotel. Raquel descobre o novo trabalho da filha. Heleninha presta depoimento. Afonso fica animado com transplante. Marco Aurélio acredita estar fora do radar da polícia. Celina aparece na delegacia e surpreende delegado.

Terça, 14 de outubro

Mais depoimentos de Celina e Heleninha ao delegado Mauro. Celina aparece sozinha em salinha da delegacia. Heleninha visita Celina na delegacia.

Quarta, 15 de outubro

Continua movimentação de Heleninha e Celina na delegacia. Heleninha aparece sozinha em salinha. Cesar vai à padaria onde Fátima trabalha. Eugênio serve almoço na mansão dos Roitman. Solange conta a Afonso que familiar está presa na delegacia. Cabelo de Afonso começa a crescer após passagem de tempo de 2 meses. Maria de Fátima aparece com barriga de 7 meses após nova passagem de tempo de 4 meses. Solange aparece com barriga de 9 meses. Afonso segue debilitado. Raquel e Ivan aparecem em nova casa. Fátima e Raquel aparecem em meio a antigo apartamento de Rubinho vazio.

Quinta, 16 de outubro

Solange dá a luz aos gêmeos. Afonso aparece com cabelo raspado mais uma vez. Leila e Marco Aurélio conversam no quarto deles. Fátima dá a luz Marco Aurélio tenta fugir de jatinho em pista claNdestina. Policiais aparecem.

Sexta, 17 de outubro

Marco Aurélio aparece em delegacia. Tiago visita Marco Aurélio em delegacia. Fátima segue trabalhando em padaria. Celina, Eugênio, Heleninha, Renato e Tiago aparecem juntos na mansão dos Roitman. Fátima e César encontram Carvana, novo personagem. Freitas surge em bangalô paradisíaco ao lado de Will, novo personagem. Afonso, Solange, Sardinha e os gêmeos celebram a vida em praia. Raquel e Ivan recebem amigos e familiares em sua nova mansão.

Sábado, 18 de outubro

Reapresentação do último capítulo.

