Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 14/10 a 25/10

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Terça, 14 de outubro

Samuel decide não vender as peças de Mianmar pela Boaz. Leo apoia Samuel e Sofia, que sentem falta de Abel. Rosa sugere uma ideia para Samuel se livrar da dívida da fábrica sem vender as novas peças. Sofia acredita ser um fardo para Leo. A fim de controlar Rosa e a Boaz, Jaques estimula Filipa a pedir a guarda de Sofia. Filipa conhece Samantha no grupo de apoio. Clara agradece Kami por se pronunciar sobre suas dificuldades na internet. Sofia tem um sonho com Abel. Ryan e Kami se aproximam. Samuel anuncia a Leo que a guarda de Sofia deverá voltar para sua família.

Quarta, 15 de outubro

Leo e Samuel discutem pela guarda de Sofia. Ryan acompanha Kami ao podcast de Jonathan e Silvana, e a moça pede que Ryan respeite o seu tempo. Yara afirma a Leo que Samuel tem razão em reclamar a guarda de Sofia de volta para sua família. Rosa tem um delírio com Sofia, e Jaques aproveita para dizer à mãe que fará de tudo para ter a menina de volta em sua casa. Jaques oferece seu apartamento para Filipa. Nina pede que Danilo prove que não quer nada com Felipa. Sofia confessa a Leo que teme morar com Jaques. Samuel confronta Jaques por conta da guarda de Sofia.

Quinta, 16 de outubro

Rosa exige que Samuel e Jaques parem de brigar e afirma que Sofia deve voltar para casa. Leo apoia Sofia, que sente medo de Jaques. Breno e Caco discutem. Samuel conversa com Filipa. Rosa pede que Filipa lute pela guarda de Sofia, e Jaques comemora. Samuel decide entrar com o pedido de guarda da irmã. Gisele protesta com a decisão de Ayla de abrigar Caco em sua casa. Davi se interessa por Bárbara. Jeff e Stephany se beijam. Filipa afirma a Danilo que Nina gosta dele. Leo implora para que Filipa retire o pedido de guarda de Sofia.

Sexta, 17 de outubro

Leo confronta Filipa sobre Jaques. Filipa desconfia de Jaques, mas não consegue resistir a seu charme. Dalva alerta Filipa sobre o estado de Rosa. Samuel afirma a Filipa que ele é quem pedirá a guarda de Sofia. Davi confidencia a Jaques seu interesse em Bárbara. Bárbara garante a Lucas que ele não será pego por doping. Ryan se preocupa com a repercussão do podcast de que Kami participou. Marlon desconfia da atuação de Pompeu e desabafa com Jussara. Marlon beija Bárbara.

Sábado, 18 de outubro

Bárbara e Marlon discutem. Ryan é abordado por Azzy. Davi pede dicas a Marlon para se aproximar de Bárbara. Filipa decide pintar o quarto de Sofia, e Samuel afirma que não desistirá da guarda da irmã. Nina sente ciúmes de Danilo com Filipa. Jaques ameaça Danilo. Sofia brinca com Rosa, que tem um episódio de esquecimento. Tem início o processo de guarda de Sofia. Leo anuncia a Sofia que ela retornará para a casa de sua família.

Segunda, 20 de outubro

Bárbara e Marlon discutem. Ryan é abordado por Azzy. Davi pede dicas a Marlon para se aproximar de Bárbara. Filipa decide pintar o quarto de Sofia, e Samuel afirma que não desistirá da guarda da irmã. Nina sente ciúmes de Danilo com Filipa. Jaques ameaça Danilo. Sofia brinca com Rosa, que tem um episódio de esquecimento. Começa o processo de guarda de Sofia. Leo anuncia a Sofia que ela retornará para a casa de sua família.

Terça, 21 de outubro

Sofia se desespera com a ideia de morar com Jaques e pede que Leo fuja com ela. Vespa ameaça Ryan ao ver a movimentação para a gravação de um clipe com Azzy. Ryan pede Kami em namoro. Jussara se encanta com o novo comportamento de Alan na igreja. Marlon vê Ryan e Kami juntos. Rosa teme que Sofia não volte para casa. Rosa convida Yara para ir à mansão, e Leo se preocupa. Jaques finge para Leo que está revendo seus comportamentos. Leo recebe a resposta positiva de Sol para o lançamento de sua campanha. Samuel lembra Leo da audiência pela guarda de Sofia.

Quarta, 22 de outubro

Leo garante a Samuel que vai conseguir conciliar a audiência pela guarda de Sofia com o lançamento de sua campanha. Marlon confronta Kami sobre Ryan. Sofia fica entristecida, e Leo se preocupa. Breno sente ciúmes da campanha de lançamento da coleção de Leo. Incentivado por Filipa, Jaques faz uma apresentação musical na rua. Gilmar procura Bárbara a pedido de Davi. Filipa pede que Jaques se desculpe das humilhações que fez Leo passar. Leo faz uma lista de todas as falcatruas de Jaques, e Breno acaba transmitindo a conversa ao vivo em seu perfil na rede social.

Quinta, 23 de outubro

Jaques assume suas falcatruas contra Leo, e Davi assiste à live transmitida por Breno. Breno se desespera ao perceber que fez uma transmissão ao vivo da conversa entre Leo e Jaques. Ivy afirma que Davi está apaixonado por Bárbara. Breno pede que Caco volte para casa. Sofia acredita que Leo é culpada por sua volta para a mansão. Samuel confronta Jaques pela morte de Abel, e Filipa se impressiona com o descontrole do cunhado. Jaques tem um pesadelo com Abel. Bárbara afirma a Romano que deseja participar do esquema de Heidegger. Danilo se incomoda com o a forma como Jaques fala de Filipa para Ricardo. Ivy aconselha Davi sobre Bárbara. Paula alerta Leo sobre o estado de Sofia. Ricardo sugere que Samuel acione Jaques sobre as peças de Mianmar, para não prejudicar a Boaz.

Sexta, 24 de outubro

Samuel decide doar as peças de Mianmar e fazer um comunicado oficial sobre a situação da Boaz, e Ricardo o admira. Sofia volta a falar normalmente com Leo e diz que Leoa quer dizer mãe. Chega o dia da audiência pela guarda da menina. Filipa afirma a Samuel que deseja cuidar de Sofia. Breno, Caco, Stephany e Leo organizam o desfile de lançamento da nova coleção. Leo dá seu depoimento na audiência. A juíza concede a guarda de Sofia para Filipa, e Jaques comemora. Jaques pede que Isabela volte para Portugal.

Sábado, 25 de outubro

Leo convoca o coral de Stephany e Dara para o lançamento de sua coleção, e todos se emocionam. Danilo aceita tatuar Nina, e os dois se beijam. Filipa se surpreende com a partida súbita de Isabela para a Europa. Sofia afirma que não quer voltar para a mansão e pede para ficar com Leo. Samuel conforta a irmã. Kami e Ryan ficam juntos. Todos comemoram o sucesso do evento idealizado por Leo. Castanho retorna o trabalho e apoia Marlon. Isabela se despede de Filipa, e aconselha a filha a não confiar totalmente em Jaques. Leo confronta Samuel ao ouvi-lo dizer para Sofia que ela não é sua mãe.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.