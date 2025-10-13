Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 14/10 a 25/10

Confira o resumo dos próximos capítulos de "Êta Mundo Melhor" (Globo) logo abaixo:

Terça, 14 de outubro

Sandra dispara, e Candinho se desespera. Quitéria chama a polícia, mas Sandra e Inês conseguem fugir. Túlio conta a Estela que foi abandonado por Irene. Lauro cuida de Dita. Mirtes se apresenta a Paixão como noiva de Ernesto. Olga ameaça Araújo. Medeia se insinua para Asdrúbal. Zé dos Porcos fica dividido entre Maria Divina e Francine. Lauro anuncia que Dita está bem. Cunegundes revela a Medeia sobre o mapa das esmeraldas. Candinho e Dita se beijam. Inês e Sandra simulam a morte da vilã, quando a polícia chega.

Quarta, 15 de outubro

A polícia anuncia a Celso que Sandra está morta. Estela tem uma vaga lembrança de sua identidade, e agradece a Túlio. Francine ensina Maria Divina a dançar. Inês diz a Ernesto que Sandra morreu. Olga retorna à pensão de Margarida. Paula alerta Túlio sobre seus sentimentos por Estela. Asdrúbal pega o mapa das esmeraldas por engano, e Cunegundes, Quinzinho e Medeia decidem ir atrás do professor. Todos comentam a suposta morte de Sandra. Celso ordena o início do enterro, e Inês se desespera.

Quinta, 16 de outubro

Inês consegue despistar Celso, e faz Sandra despertar. Dita se recupera e conta a Tamires sobre o ocorrido com Sandra. Cunegundes afirma a Medeia que Asdrúbal não pode saber sobre o mapa que carrega no sapato. Samir confessa que gostaria de ser o filho sumido de Candinho. Paixão revela a Lúcio que seus exames de saúde pioraram. Araújo devolve os vestidos de Olga para Haydée. Estela dança com Túlio, e os dois se beijam. Celso faz um pronunciamento na rádio chamando por Estela. Sandra procura Celso.

Sexta, 17 de outubro

Celso repreende a armação de Sandra. Estela faz esforço para lembrar sua identidade. Lauro conta a Ernesto sobre o estado de saúde de Paixão. Dita afirma que será feliz com Candinho. Quincas consegue se aproximar de Sônia. Samir ajuda Zulma a enganar o delegado. Maria Divina sugere que Francine viaje para o interior. As fãs de Dita fazem fila na porta do dancing, e Vermelho se preocupa com o destino do lugar.

Sábado, 18 de outubro

Vermelho e Tamires exigem que Dita resolva o problema do dancing. Carmem descobre que Candinho está namorando Dita, e Zulma se revolta. Lauro acalma Celso, que sofre com a ausência de notícias de Estela. Asdrúbal diz a Sabiá que acha improvável que Celso seja o pai de Samir. As fãs de Dita invadem o dancing e comemoram a apresentação da cantora. Candinho admira a namorada. Margarida se diverte com a vitória de Adamo Angel no concurso de radionovela, seu pseudônimo. Paixão admite que não se convenceu da mudança de Ernesto. Estela beija Túlio novamente. Túlio conhece Celso.

Segunda, 20 de outubro

Túlio comemora a conquista da vaga no hospital com Lauro, e se hospeda na pensão de Margarida. Medeia chega a São Paulo e afirma a Candinho e Asdrúbal que está à procura de Maria Divina. Tamires demite Dita. Maria Divina deixa o dancing e pede ajuda a Dita. Ernesto pede ajuda a Zulma para enganar Paixão. Adelina comenta com Quitéria que Inês está hospedada na casa de Celso. Sandra lê as notícias sobre sua suposta morte. Celso e as crianças se empenham na busca por Estela. Jorge sofre um engasgo, e Estela o socorre. Sônia lamenta não amar Quincas. Margarida confessa a Dita que é Adamo Angel. Simbá atenta contra Policarpo.

Terça, 21 de outubro

Simbá se machuca, e inventa para Candinho que Policarpo o atacou. Paula se preocupa com a aproximação entre Estela e Túlio. Quitéria anuncia a Zulma que Simbá ficará em recuperação na casa de Candinho, e ela tem uma ideia para se instalar na mansão. Maria Divina revela a Medeia que sua esmeralda foi roubada. Celso garante a Sabiá que não é o pai de Samir. Sandra exige que Inês procure Ernesto. Zulma presta queixa contra Policarpo. Estela pede para ser chamada de Anabela, até que recupere sua memória. Túlio reconhece Estela em um dos panfletos por sua busca. O delegado apreende Policarpo.

Quarta, 22 de outubro

Candinho e Dita acompanham Policarpo à delegacia, e Carmem alerta Zulma. Sandra surpreende Ernesto com um beijo. Candinho pede que Dita peça ajuda a Asdrúbal e Celso para libertar Policarpo. Dita e Tamires sentem o perfume de Sandra, e Celso e Ernesto disfarçam. Anacleto questiona as intenções de Picolé com Maria Pureza. Samir e as crianças confrontam Simbá sobre a prisão de Policarpo. Maria Divina pede ajuda a Manoela para permanecer em São Paulo. Túlio descobre que Estela é enfermeira. Estela tem uma lembrança de seu afogamento. O delegado anuncia a Candinho que o Juiz decidirá o futuro de Policarpo.

Quinta, 23 de outubro

Asdrúbal visita Candinho e Policarpo. Túlio revela a Lauro e Celso que encontrou Estela. Inês planeja afastar Sandra de Ernesto. Celso exige que Simbá conte a verdade sobre Policarpo para o delegado. Medeia procura pelo mapa das esmeraldas nos pertences de Asdrúbal. Margarida inventa para Lúcio que conhece Adamo Angel. Olga pede que Tamires a deixe trabalhar no dancing. Zenaide conhece Pombinha, mãe de Sabiá. Dita questiona Ernesto sobre o paradeiro de Estela. Araújo convida Haydée para sair. Sônia e Picolé combinam seu retorno para São Paulo. Celso vai ao encontro de Estela, e a vê com Túlio.

Sexta, 24 de outubro

Celso revela a Estela sua verdadeira identidade. Medeia encontra o mapa das esmeraldas. Sandra pede que Inês se afaste. Túlio confessa a Celso que se apaixonou por Estela. Estela sofre ao pensar em voltar para São Paulo com Celso. Dita sugere que Margarida se aconselhe com Asdrúbal sobre Adamo Angel. Lauro anuncia a Manoela e Anabela que Estela foi encontrada. Túlio sofre com a partida de Estela. Zulma e as crianças ajudam Ernesto a enganar Paixão. Dita tem uma ideia para ajudar Maria Divina. Quincas decide se tornar padre. Medeia convida Carmem a se instalar no sítio de Cunegundes. Inês rouba o dinheiro de Ernesto e o colar de Sandra antes de retornar a Portugal. Asdrúbal ajuda Margarida a se transformar em Adamo. Estela se recusa a entrar em sua casa.

Sábado, 25 de outubro

Estela tem uma crise, e Celso a leva para o hospital. Dita faz uma surpresa para Candinho. Margarida/Adamo se apresenta a Lúcio na rádio. Paixão fica satisfeito com o suposto bom comportamento de Ernesto com as crianças. Lauro diz a Celso que Estela precisa de um tempo para retomar sua vida. Tamires confessa a Olga que gosta de Celso. Dita propõe ir com Anabela ao hospital visitar Estela. Paula se preocupa com o estado de Túlio. Cunegundes se nega a repartir as esmeraldas com Medeia, que decide rasgar o mapa. Zenaide pede que Sabiá escolha entre ela e sua mãe. Candinho não aceita deixar a delegacia sem Policarpo. Anabela e Lauro se surpreendem com a reação de Estela ao ver a menina.

