Topo

Entretenimento

Repórter fica no meio do tiroteio e apresentador se desespera: 'Se abaixa'

Dani Mazzei, repórter do "Alô Juca" (TV Aratu/SBT), se abriga durante tiroteio em Salvador - Reprodução/TV Aratu
Dani Mazzei, repórter do 'Alô Juca' (TV Aratu/SBT), se abriga durante tiroteio em Salvador Imagem: Reprodução/TV Aratu
do UOL

De Splash, no Rio

13/10/2025 16h13

Dani Mazzei, repórter do "Alô Juca" (TV Aratu/SBT), ficou no meio de uma troca de tiros durante entrada ao vivo na capital baiana.

O que aconteceu

Repórter teve de deixar carro da reportagem e procurar abrigo no meio de tiroteio entre policiais e bandidos. Situação aconteceu na hora do almoço durante o programa exibido hoje pela TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia.

Repórter narrou o que aconteceu. "Muitos tiros aqui agora, ao vivo. Denilson [cinegrafista], se protege. A gente ouve muitos tiros aqui", disse ela. "Cuidado, Dani. Pelo amor de Deus. Desce. Cuidado... Se abaixa", respondeu o apresentador

A repórter é esposa de Marcelo Castro, apresentador do Alô Juca. O programa se tornou líder na capital baiana ao explorar conteúdos policiais, superando os telejornais da Globo e da Record.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

Repórter fica no meio do tiroteio e apresentador se desespera: 'Se abaixa'

Justiça proíbe lives da empresa de Virginia usadas para vender cosméticos

Vale Tudo: Consuêlo ganha destaque inédito no final e honra desejo de Odete

Elijah Wood diz que novo 'O Senhor dos Anéis' resgatará espírito original

Michael J. Fox faz pronunciamento emocionante sobre De Volta para o Futuro

'Crise de ansiedade e medo', diz Val Marchiori, antes de começar quimio

Kate Cassidy encontra carta escondida de Liam Payne um ano após sua morte

John Cena é recordista mundial de desejos realizados e ajudou 650 crianças

Bonner surpreende César Tralli no Jornal Hoje: 'Estou de olho em você'

Maria Venture anuncia fim do noivado com Yasmin Santos: 'Com amor e dor'

Diane Keaton: O que se sabe sobre a morte da atriz