Reação de Mano Brown ao ver Péricles cantar 'Lucidez' chama atenção de fãs

O primeiro episódio da nova temporada do podcast "Mano a Mano", no último sábado (11), abriu espaço para um encontro marcante: Mano Brown, 55, e Péricles, 56, duas vozes poderosas que moldaram a música brasileira a partir das margens.

O que aconteceu

Logo na abertura, Brown e a jornalista Semayat Oliveira receberam o cantor de samba com entusiasmo e respeito. Reconheceram no convidado não só o artista consagrado, mas o homem que carrega no canto a força de uma comunidade.

Péricles, por sua vez, chegou "com o coração aberto e fala afiada", como o próprio episódio definiu. Entre risadas e reflexões, falou sobre fé, legado, educação e sobre como a música, nas palavras dele, "é uma ponte e também um poder".

Em determinado momento da entrevista, Péricles foi questionado se havia alguma música que lhe tocasse de forma especial. Sem hesitar, o sambista respondeu: "Lucidez".

A canção, composta por Jorge Aragão e Cleber Augusto, é uma das mais sensíveis do repertório do samba moderno. "Eu queria ter feito essa música", confessou Péricles, lembrando com carinho o dia em que disse isso aos autores.

Foi então que Brown, curioso, pediu uma palhinha. E quando o primeiro verso saiu da voz de Péricles, o estúdio pareceu parar. A câmera registrou o rosto de Mano Brown se transformando — o olhar concentrado e duro deu lugar a um sorriso genuíno, quase infantil.

O trecho do vídeo, publicado nas redes sociais, rapidamente viralizou. Internautas destacaram a expressão de Brown, chamando atenção para o respeito entre dois gigantes de gêneros diferentes. "Mano Brown até riu", comentou um fã.