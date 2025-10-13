Quem é Fernanda Marques, atriz de Vale Tudo e nova namorada de José Loreto
José Loreto, 41, assumiu namoro com Fernanda Marques, 30. A atriz é conhecida pela carreira na moda e também por personagens em novelas e produções da Globo.
Conheça Fernanda Marques
Fernanda começou a carreira como modelo e em comerciais de TV. Aos 14 anos, ela entrou para o teatro e seguiu carreira como atriz.
Sua estreia na TV foi na série "A Fórmula" (2017) na Globo. Na emissora, ela também participou de "Onde Nascem os Fortes" (2017).
Seu primeiro personagem de destaque foi Cecília, na novela "Um Lugar ao Sol" (2021). Ainda na Globo, ela também esteve no remake de "Vale Tudo" com a personagem Vera, contratada por Marco Aurélio (Alexandre Nero) para seduzir o filho dele, Tiago (Pedro Waddington), no começo da trama.
No ano passado, Marques participou do elenco de "Beleza Fatal". A novela foi lançada no streaming da Max e virou um sucesso.
Ela também estará na segunda temporada da série "Colônia", do Canal Brasil. Nos cinemas, a atriz tem papel de destaque no filme "Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz?", sobre a vida do cantor Chorão, que também ainda será lançado.
Na cinebiografia, Marques dá vida a Graziela Gonçalves, ex-esposa do músico, com quem ele foi casado entre 2003 e 2011. Já Loreto interpreta o vocalista da banda Charlie Brown Jr. Foi justamente nas gravações do filme que eles se conheceram e se apaixonaram.
Ator assume romance
José Loreto postou fotos ao lado de Fernanda Marques em Caraíva (BA). Nos registros, o casal surge de mãos dadas, além de um vídeo em clima de romance.
Os dois haviam sido vistos aos beijos no mês passado, no The Town, em São Paulo. Entretanto, eles ainda não tinham assumido publicamente a relação.
Esse é o primeiro namoro que Loreto assume desde o término com Rafa Kalimann, em 2023. Já Fernanda estava solteira desde o fim do namoro com o ator Cadu Libonati.