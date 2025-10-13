Topo

Quarta temporada de Bridgerton ganha data de estreia

13/10/2025

A Netflix anunciou, na manhã desta segunda-feira, 13, a data de estreia da quarta temporada de Bridgerton. Dividido em duas partes de quatro episódios cada, o novo ano será lançado na plataforma nos dias 29 de janeiro e 26 de fevereiro de 2026. Além disso, o streaming também liberou uma primeira prévia dos capítulos inéditos - assista acima.

A quarta temporada de Bridgerton segue a história de amor de Benedict Bridgerton (Luke Thompson) e Sophie (Yerin Ha), que se apaixonam após um encontro inesperado num baile de máscaras.

Além de Thompson e Ha, o elenco do novo ano inclui os retornos de Jonathan Bailey, Nicola Coughlan, Hannah Dodd, Julie Andrews e Golda Rosheuvel.

Baseada nos romances de Julia Quinn, a série segue um diferente membro da família Bridgerton a cada ano. Ao todo, a saga literária de Bridgerton teve oito volumes, com a quarta temporada adaptando os eventos de Um Perfeito Cavalheiro, terceiro livro da série.

Um dos principais sucessos da Netflix, Bridgerton já rendeu três temporadas e um derivado, Rainha Charlotte, para a plataforma. A série principal já foi renovada até a sexta temporada.

