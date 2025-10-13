A Fazenda: Wallas vence Prova de Fogo e poderá mexer diretamente na 4ª roça

Wallas venceu a quarta Prova de Fogo de A Fazenda 2025 (Record), realizada ontem e exibida na edição de hoje.

Como foi a prova

Dessa vez, a prova foi de resistência. Oito peões foram sorteados e disputaram a prova: Yoná, Will (no lugar de Maria, sorteada e que jogou semana passada), Martina, Toninho, Tàmires, Nizam, Matheus e Wallas (no lugar de Carol, sorteada e que jogou semana passada).

A dinâmica consistia em girar uma bola em um recipiente circular sem a deixar cair.

A ordem de eliminação da prova determinou os habitantes da Baia, que ficam automaticamente sob risco de indicação.Yoná, Will, Martina e Toninho, primeiros eliminados, formaram a Baia.

Após a saída dos quatro para a baia, Tamires, Nizam e Matheus foram eliminados em sequência, deixando Wallas como o último competidor em pé e o vencedor do Lampião.

Com o Lampião, Wallas terá acesso ao Poder Laranja e ao Poder Branco. O Laranja deixará o peão que o detiver anular todos os votos dados a um peão; o branco será revelado amanhã, na formação da quarta roça.