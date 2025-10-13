Topo

Entretenimento

A Fazenda: Wallas vence Prova de Fogo e poderá mexer diretamente na 4ª roça

A Fazenda 2025: Wallas vence Prova do Lampião - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 2025: Wallas vence Prova do Lampião Imagem: Reprodução/RecordPlus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

13/10/2025 22h42

Wallas venceu a quarta Prova de Fogo de A Fazenda 2025 (Record), realizada ontem e exibida na edição de hoje.

Como foi a prova

Dessa vez, a prova foi de resistência. Oito peões foram sorteados e disputaram a prova: Yoná, Will (no lugar de Maria, sorteada e que jogou semana passada), Martina, Toninho, Tàmires, Nizam, Matheus e Wallas (no lugar de Carol, sorteada e que jogou semana passada).

Relacionadas

Após causar caos em A Fazenda, peoa assume favoritismo em enquete UOL

Rayane exibe seios após provocações sobre Belo em A Fazenda: 'Peladona'

Rayane exibe seios após provocações sobre Belo em A Fazenda: 'Peladona'

A dinâmica consistia em girar uma bola em um recipiente circular sem a deixar cair.

A ordem de eliminação da prova determinou os habitantes da Baia, que ficam automaticamente sob risco de indicação.Yoná, Will, Martina e Toninho, primeiros eliminados, formaram a Baia.

Após a saída dos quatro para a baia, Tamires, Nizam e Matheus foram eliminados em sequência, deixando Wallas como o último competidor em pé e o vencedor do Lampião.

Com o Lampião, Wallas terá acesso ao Poder Laranja e ao Poder Branco. O Laranja deixará o peão que o detiver anular todos os votos dados a um peão; o branco será revelado amanhã, na formação da quarta roça.

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Gui?

Resultado parcial

Total de 24815 votos
3,58%
Divulgação/Record
0,03%
Divulgação/Record
0,88%
Divulgação/Record
10,71%
Divulgação/Record
0,44%
Divulgação/Record
0,69%
Divulgação/Record
6,36%
Divulgação/Record
0,05%
Divulgação/Record
0,32%
Divulgação/Record
0,51%
Divulgação/Record
0,74%
Divulgação/Record
0,90%
Divulgação/Record
0,29%
Divulgação/Record
0,44%
Divulgação/Record
17,29%
Divulgação/Record
1,52%
Divulgação/Record
0,04%
Divulgação/Record
0,60%
Divulgação/Record
4,27%
Divulgação/Record
24,82%
Divulgação/Record
0,06%
Divulgação/Record
0,16%
Divulgação/Record
25,32%
Divulgação/Record
Ver resultado parcial

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Entretenimento

Globo anuncia 'recall' e faz convocação de ex-participantes do BBB

A Fazenda: Wallas vence Prova de Fogo e poderá mexer diretamente na 4ª roça

'Eu matei Odete': confissão de Celina revira 'Vale Tudo'; ela fica presa?

Globo reúne atrizes e revela detalhes de próximas novelas; saiba mais

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 14/10 a 18/10

Apple TV+ faz mudança sutil no nome

Após causar caos em A Fazenda, peoa assume favoritismo em enquete UOL

Eduardo Sterblitch e Tatá Werneck vão fazer novo humorístico no Multishow

Rayane exibe seios após provocações sobre Belo em A Fazenda: 'Peladona'

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 14/10 a 25/10

Capa de livro brasileiro é eleita uma das 50 melhores do ano, segundo instituto americano