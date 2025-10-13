Topo

Qual a fase da Lua hoje (13)? Veja calendário lunar de outubro 2025

13/10/2025 16h28

Nesta segunda-feira (13), a fase da Lua é a minguante, o que significa que a parte iluminada do disco lunar visível está diminuindo a cada noite.

Calendário lunar - outubro de 2025

O ciclo lunar, conhecido como mês sinódico, dura em média 29,5 dias. Entre setembro e outubro, as fases principais acontecem nas datas abaixo:

  • Lua crescente: 29 de setembro, às 20h53
  • Lua cheia: 7 de outubro, às 0h47
  • Lua minguante: 13 de outubro, às 15h12
  • Lua nova: 21 de outubro, às 9h25
  • Lua crescente: 29 de outubro, às 13h20

Durante o ciclo lunar

  • A Lua crescente sucede a nova e representa o aumento gradual da área iluminada;
  • A Lua cheia surge quando o lado voltado à Terra está completamente iluminado;
  • A Lua minguante marca o declínio da luz visível, sinalizando o fim do ciclo;
  • A Lua nova ocorre quando o satélite se alinha entre a Terra e o Sol, tornando-se invisível a olho nu.

Essas mudanças são consequência da posição relativa entre a Terra, o Sol e a Lua, fenômeno facilmente observável em noites de céu limpo.

Efeitos da lua minguante

Essa fase exerce influência sobre os oceanos, embora de forma diferente da Lua cheia. A força gravitacional da Lua continua responsável pelas marés, mas durante a Lua minguante, as marés têm amplitude menor em comparação às marés vivas, típicas das fases cheia e nova.

Além das marés, estudos observacionais sugerem que a diminuição gradual da luminosidade noturna influencia o comportamento de diversas espécies marinhas e animais noturnos. A Lua minguante proporciona iluminação reduzida, o que pode alterar padrões de alimentação, deslocamento e reprodução, estimulando atividades mais discretas e protegidas. Entre os organismos sensíveis a essa fase estão corais, moluscos, tartarugas marinhas e aves migratórias, que ajustam seus hábitos à menor intensidade de luz.

Aspectos científicos e curiosidades

A Lua, único satélite natural da Terra, possui diâmetro equivalente a cerca de um quarto do planeta. Sua distância média é de aproximadamente 384.400 km, variando conforme sua órbita elíptica: no perigeu, aproxima-se de 363 mil km, enquanto no apogeu pode alcançar 405 mil km.

A forma como observamos sua iluminação muda conforme o hemisfério. No Hemisfério Sul, a parte iluminada da Lua crescente aparece voltada para a esquerda; já no Hemisfério Norte, para a direita — diferença explicada pelo ângulo de observação.

Outro fenômeno marcante é a rotação síncrona, em que a Lua leva o mesmo tempo para girar sobre seu eixo e para orbitar a Terra, fazendo com que vejamos sempre a mesma face. A região oposta, incorretamente chamada de "face oculta", também recebe luz solar, mas só pode ser observada com sondas e equipamentos espaciais.

Embora exerça forte influência sobre as marés, a gravidade lunar não impacta diretamente o corpo humano. Até o momento, não existem evidências científicas de que as fases da Lua afetem o humor, a saúde ou o comportamento das pessoas.

*Com informações de reportagem publicada em 28/07/2025

