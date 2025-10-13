Topo

Entretenimento

'Pequenas Criaturas' é o grande vencedor do Festival do Rio; confira lista de premiados

São Paulo

13/10/2025 12h10

O Festival do Rio encerrou, nesse domingo, 12, sua 27ª edição com a entrega dos Troféus Redentor e do Prêmio Felix, dedicados, respectivamente, à Première Brasil e à produção LGBT+. A cerimônia no Cine Odeon - Centro Cultural Luiz Severiano Ribeiro foi conduzida pelos atores Clayton Nascimento e Luisa Arraes.

O grande destaque da noite foi Pequenas Criaturas, de Anne Pinheiro Guimarães, que conquistou o prêmio de Melhor Longa-Metragem de Ficção na competição principal da Première Brasil. A produção também levou o Troféu Redentor de Melhor Direção de Arte.

Estrelado por Carolina Dieckmann e Caco Ciocler, o filme acompanha Helena, uma mãe que se vê sozinha após o marido viajar a trabalho para o exterior. Ambientado em 1986, a trama mostra a adaptação da família à nova capital futurista do País, enquanto a matriarca precisa lidar com um adolescente irritado e uma criança que enxerga o mundo de maneira única.

A edição 2025 trouxe novidades, como o retorno do voto popular para eleger os favoritos em Melhor Filme e Melhor Documentário, tanto na Première Brasil quanto na mostra Novos Rumos, e a estreia da categoria Melhor Figurino.

Confira todos os vencedores do Festival do Rio 2025:

Première Brasil - Competição Principal

Melhor Longa-metragem de Ficção

- Pequenas Criaturas, de Anne Pinheiro Guimarães

Melhor Longa-Metragem de Ficção: Voto Popular

- #SalveRosa, de Susanna Lira

Melhor Direção de Longa-Metragem de Ficção

- Rogério Nunes, por Coração das Trevas

Melhor Atriz

- Klara Castanho, por #SalveRosa

Melhor Ator

- Gabriel Faryas, por Ato Noturno

Melhor Longa-Metragem Documentário

- Apolo, de Tainá Müller e Ísis Broken

Melhor Longa-Metragem Documentário: Voto Popular

- Cheiro de Diesel, de Natasha Neri e Gizele Martins

Prêmio Especial do Júri

- Cheiro de Diesel, de Natasha Neri e Gizele Martins

Melhor Direção de Documentário

- Mini Kerti, por Dona Onete - Meu Coração Neste Pedacinho Aqui

Melhor Atriz Coadjuvante

- Diva Menner, por Ruas da Glória

Melhor Ator Coadjuvante

- Alejandro Claveaux, por Ruas da Glória

Melhor Roteiro

- Filipe Matzembacher e Marcio Reolon, por Ato Noturno

Melhor Fotografia

- Luciana Baseggio, por Ato Noturno

Melhor Direção de Arte

- Claudia Andrade, por Pequenas Criaturas

Melhor Montagem

- André Finotti, por Honestino

Melhor Som

- Ariel Henrique e Tales Manfrinato, por Love Kills

Melhor Trilha Sonora Original

- Plínio Profeta, por Apolo

Melhor Figurino

- Renata Russo, por #SalveRosa

Melhor Curta-Metragem (ex aequo)

- Sebastiana, de Pedro de Alencar

- O Faz-Tudo, de Fábio Leal

Première Brasil - Novos Rumos

Melhor Longa-Metragem

- Uma Em Mil, de Jonatas Rubert e Tiago Rubert

Melhor Longa-Metragem: Júri Popular

- A Herança de Narcisa, de Clarissa Appelt e Daniel Dias

Melhor Direção

- João Borges, por Espelho Cigano

Melhor Atriz

- Ana Flavia Cavalcante e Mawusi Tulani, por Criadas

Melhor Ator

- Márcio Vito, por Eu Não Te Ouço

Menção Honrosa de Melhor Atriz

- Docy Moreira, por Espelho Cigano

Prêmio Especial do Júri

- Nada a Fazer, de Ângela Leal e Leandra Leal

Melhor Curta-Metragem

- Ponto Cego, de Luciana Vieira e Marcel Beltrán

Menção Honrosa

- Os Arcos Dourados de Olinda, de Douglas Henrique

Prêmio Felix

Melhor Filme Brasileiro

- Ato Noturno, de Marcio Reolon e Filipe Matzembacher

Melhor Filme Internacional

- A Sapatona Galáctica (Lesbian Space Princess), de Leela Varghese e Emma Hough Hobb

Melhor Documentário

- Copacabana, 4 de Maio, de Allan Ribeiro

Prêmio Especial do Júri

- Me Ame Com Ternura (Love Me Tender), de Anna Cazenave Cambe

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

'Pequenas Criaturas' é o grande vencedor do Festival do Rio; confira lista de premiados

Spike Lee visitará o Rio para promover Luta de Classes e fará passeio na Pequena África

Hoje em Vale Tudo: a visitinha que Celina faz ao delegado e revira o final

Marina Sena prepara estreia na Sapucaí no Carnaval 2026

Taylor Swift vai estrear final da Eras Tour e série documental no Disney+

Woody Allen presta homenagem a Diane Keaton, que morreu aos 79 anos

De biquíni, Bruna Griphao mostra abdômen definido em clínica de estética

Por que Wagner Moura se afastou das novelas? Ator explica

João Gomes reencontra professora na plateia de show, se emociona e agradece

Ana Castela e Zé Felipe se beijam publicamente e atualizam relação

Mamma Bruschetta sofre acidente doméstico e é socorrida por bombeiros