Desta vez, Mário Sérgio não vai perturbar o final de Afonso em 'Vale Tudo'

No remake de "Vale Tudo", Afonso (Humberto Carrão) terá um final completamente de como foi na primeira versão, exibida em 1988, quando ele nem imaginava que era pai do filho que Solange esperava. Entenda a seguir.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui No reme faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Como foi em 1988 e como será no remake

Em 1988, Afonso foi interpretado por Cássio Gabus Mendes e também levou golpe de Fátima (Gloria Pires). Um tempo depois de descobrir a traição da esposa, ele volta a se relacionar com Solange (Lídia Brondi).

No entanto, o personagem não foi diagnosticado com câncer nesta versão e nem morreu. Nenhum problema de saúde acometeu o herdeiro dos Roitman, que inclusive não era atleta.

Afonso (Cássio Gabus Mendes e Humberto Carrão) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Afonso descobriu os desvios cometidos por Marco Aurélio (Reginaldo Faria), algo que também ocorreu no remake. Ele assumiu a responsabilidade de resolver os problemas da TCA.

Em 1988, Solange Duprat engravidou de Afonso, mas enquanto na atual ela espera gêmeos, na original dá à luz um bebê só. Além disso, o empresário ficou até o fim da novela sem saber que era pai do bebê de Solange.

Afonso acreditava que a filha que Solange esperava era de Mario Sérgio (Marcos Palmeira). Naquela versão, aliás, Mário Sérgio era um jornalista, boa pessoa, e engatou romance com a editora durante boa parte da trama. No fim da novela, porém, ele se mudou para outra cidade.

Cássio Gabus Mendes e Lídia Brondi, Afonso e Solange da Vale Tudo de 1988 Imagem: Divulgação/Globo e Reprodução/Instagram

No desfecho, Afonso se declara para a amada, dizendo que vai cuidar da filha dela como se fosse sua. Ele mal sabe que a menina, Marcinha, é sua.

Eu sei o quanto eu fui injusto com você. É tão difícil falar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que está embutido em mim. Eu queria te pedir em casamento e me oferecer para cuidar dela ao seu lado. Eu juro que sou capaz de cuidar dela como se fosse a minha própria filha Cuida de mim? Vamos ficar juntos. Eu preciso tanto de você. Afonso para Solange, na primeira 'Vale Tudo'

Solange e Afonso se casam no civil e surge a revelação sobre a paternidade. Sardinha (Otávio Müller) insinua que Mario Sergio não é o pai de Marcinha. "Pede para a Solange te contar uma historinha sobre produção independente de criança", provoca o melhor amigo da noiva.

"Naquela noite, eu literalmente aproveitei seu porre e abusei de você", revela Solange. "É só você olhar para Marcinha com um pouquinho mais de atenção. Ela é a sua cara", conclui ela, deixando Afonso incrédulo, mas feliz da vida.

Humberto Carrão e Alice Wegmann gravando últimas cenas de 'Vale Tudo' Imagem: André Freitas/AgNews

Diferente da primeira versão, Afonso já sabe que é pai dos gêmeos de Solange. Ele segue aguardando o transplante de medula, que deve ocorrer nesta semana final, após doação de Leonardo (Guilherme Magon). Além disso, Mário Sérgio (Thomas Aquino), morreu em capítulos anteriores, envenenado após golpe de Odete (Debora Bloch).

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.