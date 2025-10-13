Topo

Neymar e Biancardi estariam em crise após briga com Virginia, diz jornal

Neymar e Bruna Biancardi - Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

De Splash, em São Paulo

13/10/2025 10h14

Rumores de uma crise no casamento de Neymar, 33, e Bruna Biancardi, 31, são apontados por pessoas próximas ao casal. As informações são do jornal Extra.

O que aconteceu

Os problemas teriam começado quando Biancardi rebateu Virginia, 26, sobre uma ligação que a influenciadora fez para Neymar de madrugada. "O que uma mulher casada está ligando para um homem casado às 2h da manhã?", questionou Bruna. A dona da WePink tentou se desculpar, mas o fato de comentar o caso em entrevista a Leo Dias foi a gota d'água para Biancardi.

Os dois estariam mais reclusos e teriam cortado a interferência dos amigos no relacionamento. Neymar também não quer mais a presença de muitos amigos em suas casas, diz o jornal.

A missionária Adenácia Anastácia, antes presente quando o casal estava em crise, não faz mais parte da vida particular de Neymar e Bruna. Ela conheceu a família por meio de Rafaella e costumava aparecer em momentos como feriados e fins de semana em Mangaratiba. Após meses sem ir para Santos, ela esteve no aniversário de Mavie, mas foi embora no dia seguinte.

Após a traição de Neymar vir à tona em 2023, a missionária foi importante na reconciliação dos dois. Seguidores notaram o afastamento: "Saudades de ver você com a Bruna e Mavie."

Neymar foi para Mangaratiba com os "parças", e Bruna não apareceu. O jogador foi para lá na sexta-feira (10), onde confraternizou com os amigos. No sábado, esteve em um evento da Kings League, saiu de Mangaratiba de jato, foi para o Rio e, de lá, voltou para sua casa em Santos.

A pouca interação do casal no final de semana do Dia das Crianças chamou atenção. Quando Neymar retornou a Santos, Bruna foi a um jantar com amigas e, no domingo, participou da inauguração de um novo brinquedo no Beto Carrero, sem as filhas. A influenciadora também não usou as aeronaves do marido e voltou para Santos de carona, em uma aeronave dos sócios do sogro.

