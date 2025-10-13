Ex-bailarina do Faustão retoma posto de musa após prisão: 'Estava guardado'

Natacha Horana, 33, reassume seu posto de musa na Gaviões da Fiel e vai desfilar no grupo especial do Carnaval 2026 em São Paulo.

O que aconteceu

A ex-bailarina do Faustão havia ficado de fora do desfile deste ano por ter sido presa. Natacha, que já tinha sua fantasia pronta, enfrentou acusações de lavagem de dinheiro e suposto envolvimento com organização criminosa, sendo liberada apenas em março.

Apesar do afastamento, Natacha garante que seu lugar na escola sempre esteve reservado. "Meu lugar estava guardado. Se eu saísse até a véspera do desfile eu ia desfilar. Se eu saísse no dia, meu lugar estava lá. Eles sempre deixaram claro isso. Então, eu orei até o último minuto para conseguir a liberdade e poder desfilar pra minha escola de coração e alma. Como não saí, fiquei arrasada, muito triste", declarou.

A bailarina destaca que sua relação com a Gaviões vai além do posto de musa. "Fico muito orgulhosa, honrada e emocionada por nunca ter perdido meu posto de musa. Porque afinal não é só um posto, é uma história. Como musa, estou há cinco anos, mas com o coração a vida inteira. Então, não é só um posto pra aparecer, mas sim um amor incondicional", explicou.

A influenciadora pretende lançar uma biografia revelando verdades sobre sua vida. "Meu livro vai falar sobre minha jornada e como foi sobreviver na prisão e seus aprendizados para a vida que vivo hoje. De como aprendi a lidar com medos e evoluir emocionalmente. É um projeto muito pessoal. É sobre fases, recomeços, bastidores e verdades que nunca contei", disse.