Topo

Entretenimento

Michelle Barros assume para peão: 'Estamos apaixonados'

A Fazenda 2025: Michelle confessa estar apaixonada - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 2025: Michelle confessa estar apaixonada Imagem: Reprodução/RecordPlus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

13/10/2025 19h36

Michelle Barros assumiu para Nizam que ela e Shia estão apaixonados em A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Em conversa na área externa, a jornalista assumiu ao ex-BBB ter se envolvido. "Sim, nós estamos apaixonados" e em seguida, ela e Shia dão uma risada, enquanto Nizam questionada se é verdade.

"Mas não aconteceu nada e nem vai", completou Shia.

Na manhã de ontem, a jornalista afirmou que existe um sentimento entre eles. "De fato, há um sentimento. Em vez de ficarem supondo, eu falei. (...) Bom somos adultos o suficiente para encarar. Só espero não ter magoado muito", disse Michelle para Shia.

Shia concordou com a peoa e a tranquilizou. "Foi só uma suposição grande. Farei a minha parte. (...) É a vida. Umas coisas que supostamente não deveriam acontecer. Ou não poderiam acontecer".

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Entretenimento

Reação de Mano Brown ao ver Péricles cantar 'Lucidez' chama atenção de fãs

Michelle Barros assume para peão: 'Estamos apaixonados'

Eliana confirma estreia na Globo aos domingos em 2026: 'Estou ansiosa'

Salvador: personagem chega no final de 'Vale Tudo' e muda a vida de Raquel

Seminu, Cauã Reymond faz ensaio sensual inspirado em César Ribeiro

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 14/10 a 25/10

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 13/10 a 18/10

A Fazenda: Sem cueca, Dudu Camargo se descuida e mostra demais

João Silva e Isabella Kherlakian terminam namoro após três meses juntos

Lellê muda o visual, raspa os cabelos e ganha elogios: 'Deusa'

Sem amante: detalhe importante muda final de Leila no remake de 'Vale Tudo'