Michael J. Fox faz pronunciamento emocionante sobre De Volta para o Futuro

Quatro décadas após Marty McFly acelerar o DeLorean rumo a 1955, Michael J. Fox ainda se emociona com o impacto duradouro de "De Volta para o Futuro". Em uma entrevista ao Good Morning America, o ator compartilhou por que ele acredita que o filme ainda tem peso hoje.

O que aconteceu

Fox, que se tornou um ícone dos anos 1980 por causa do papel no longa, disse em entrevista que o verdadeiro motor do sucesso do filme não está na viagem no tempo, mas nas pessoas que continuam a se identificar com sua mensagem.

Para o ator, a história criada por Robert Zemeckis segue atual porque fala sobre algo universal: o enfrentamento dos "valentões" e a luta do sujeito comum contra as forças que o oprimem.

É sobre enfrentar os valentões. Vivemos em uma cultura muito agressiva atualmente. E acho que há algo nisso. Há algo em ver o sujeito comum enfrentando os valentões que as pessoas adoram. Michael J. Fox

Ao mesmo tempo, a saga de Marty e Doc Brown também fala sobre laços familiares, amizade e o desejo de consertar o passado — temas que continuam a atravessar gerações.

Lançado em 1985 com um orçamento de US$ 19 milhões, o filme arrecadou quase US$ 389 milhões e se tornou o campeão de bilheteria do ano. O fenômeno deu origem a duas continuações, uma série animada, um musical da Broadway, jogos, brinquedos de parque temático e incontáveis referências na cultura pop.

Mas, para Fox, a verdadeira recompensa não está nos recordes, e sim no carinho do público. Para o ator, o afeto dos fãs "deu a ele a vida de volta" — uma troca simbiótica entre artista e audiência que o acompanhou mesmo após o diagnóstico de Parkinson, aos 29 anos.

Eles estão me dando algo por 30, 40 anos. Eles me deram a minha vida. Eles me deram a alegria no trabalho que faço e sou eternamente grato a todos por isso. Michael J. Fox

Desde então, o ator tem se reinventado. Entre pausas e retornos, acumulou papéis marcantes em "Doc Hollywood", "The American President", "Family Ties" e "Spin City", além de ter emprestado sua voz a personagens queridos como Stuart Little e Milo Thatch, de "Atlantis: O Império Perdido".

Em suas memórias publicadas em 2020, No Time Like the Future (Não há tempo como o futuro, em tradução livre), Fox admitiu que já deixou para trás os longos dias de filmagem e os roteiros extensos. Ainda assim, não abandonou de vez a atuação: seu retorno está marcado para a terceira temporada de "Falando a Real", série da Apple TV+, sua primeira aparição desde "The Good Fight", em 2020.